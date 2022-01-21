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Загроза вторгнення Росії в Україну: у Bloomberg дізналися про план евакуації сімей дипломатів США

21 січня 2022, 17:26

У США стурбовані тим, що Росія стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України.

Посольство США в Україні
Рішення щодо евакуацію сімей американських дипломатів з України може з'явитися протягом декількох днів - Bloomberg / УНІАН

У США обмірковують варіанти з приводу того, чи потрібно евакуювати сім'ї американських дипломатів з Києва у зв'язку із загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Причиною стурбованості є дислокація в прикордонних з українською державою районах понад 100 тисяч російських військових. Рішення про евакуацію не означатиме, що Вашингтон впевнений у російській інтервенції.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, у Вашингтоні розмірковують про те, чи є підстави для евакуації сімей дипломатичних співробітників США з України в умовах, коли біля українських рубежів сконцентровано понад 100 000 російських військ.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення РосіїЖурналісти відзначають, що існує план, згідно з яким сім'ї співробітників повинні будуть в обов'язковому порядку повернутися додому, а люди, не задіяні у важливій роботі дипломатичного представництва, можуть повернутися до Штатів на добровільній основі.

У матеріалі підкреслюється, що рішення можуть оголосити протягом декількох днів. У Держдепартаменті США відмовилися коментувати цю інформацію.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше з посиланням на американську розвідку заявили про те, що Росія може піти на провокацію на Донбасі, пов'язану з нападом на бойовиків "ЛДНР" під "чужим прапором". Можливий сценарій може бути використано як привід для повномасштабної військової операції проти України.

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Журналісти CNN 19 січня з посиланням на інформацію Міноборони України опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. Причому у відомстві не виключили, що Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що російські маневри в прикордонних з Україною районах пов'язані нібито з напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. У Москві вважають пересування своїх військ "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив господаря Кремля Володимира Путіна про те, що російська держава зіткнеться з небувалими санкціями у разі військового вторгнення в Україну. У такому випадку російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав що подібні заяви з боку Вашингтона можуть, мовляв, спровокувати "громадянську війну" в Україні. На його думку, нібито деякі представники влади у Києві можуть спробувати вирішення питання конфлікту на Донбасі за допомогою силового сценарію.

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