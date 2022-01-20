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"Будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням": Байден жорстко попередив Путіна

20 січня 2022, 19:24
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Атака "зелених чоловічків" також буде вторгненням, заявив президент США.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розповів про те, яка буде реакція США у разі агресії РФ проти України.

Він попередив Росію, що будь-яке порушення кордону України буде вважатися вторгненням.

"Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, яке буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що вторгнення також буде вважатися наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" - російських солдатів, які не носять російську форму.

"Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить важку ціну", - додав Байден.

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Раніше Байден зробив заяву про те, що Росія може зробити агресивні кроки проти України. Москву притягнуть до відповідальності, але все залежатиме від дій Російської держави. За його словами, якщо відбудеться "незначне вторгнення", то американцям доведеться "боротися за те, що робити, і чого не робити". Однак подальша військова інтервенція "стане для Росії катастрофою".

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У відповідь президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна хоче нагадати великим державам, що не буває несуттєвих агресій і маленьких народів. Не існує і незначних жертв і маленького горя від втрати близьких.

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