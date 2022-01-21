Сотні тисяч смертей і програш для всіх: Зеленський назвав наслідки вторгнення РФ в Україну

Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія нападе, то програють всі / Фото Reuters

У разі вторгнення Росії постраждає не лише Україна, а й країни-сусіди. Це буде війна, в якій програють всі. Таку заяву озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо ми збираємося захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна, і всі програють", - сказав Зеленський.

За його словами, російська агресія загрожує країнам, що межують з Україною, втратою життів, а ті держави, які розташовані далі, можуть зіткнутися з міграційною кризою.

"Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, Росія постраждає, постраждають сусідні з Україною європейські країни. А тих, хто далі - торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше - зберегти нашу територію", - зазначив Зеленський.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни".

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Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені впродовж цього тижня.

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