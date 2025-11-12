Є важливі результати: Зеленський назвав втрати РФ від санкцій

У 2025 році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти.

https://glavred.net/world/est-vazhnye-rezultaty-zelenskiy-nazval-poteri-rf-ot-sankciy-10714766.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав втрати РФ від санкцій / Колаж: Главред, фото: соцмережі Володимира Зеленського, Pexels

Коротко:

Цьогоріч вперше від початку війни Росія знизила вилобуток нафти

У 2025 РФ втратить щонайменше 37 мдрд доларів доходів від нафти

Працюють як зичайні санкції проти РФ, так і українські далекобійні

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Згідно з доповіддю, вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Про це повідомив Володимир Зеленський.

відео дня

За його словами, нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів.

"І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор", - заявив президент.

Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску.

Глава держави зазначив, що все це обмежує російську воєнну машину. Крім того, працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.

"Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, - танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив президент.

Санкції США проти Росії - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів Главреду, що означають нещодавні санкції, які торкнулися найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Експерт вважає, що Трамп, запровадивши санкції саме проти цих двох компаній, навмисно зробив такий хід, щоб його сприймали серйонзно, бо це справді найбільші компанії.

Володимир Горбач підкреслює, що водночас Трамп залишив простір для посилення цих санкцій та поширення їх на інші російські компанії. Це щодо російського експорту нафти.

Також можливий фінансовий тиск та вторинні санкції проти тих компаній і держав, які торгують із Росією чимось іншим. Перша фаза - це нафта, потім санкції можуть торкнутися зрідженого газу і не тільки зрідженого.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкціями опинилисчя російські чиновники та агенти ФСБ.

Крім того, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. У відомстві наголосили, що Москва має негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися ключових сфер російської економіки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред