США вичерпали можливості: Рубіо зробив заяву про санкції проти РФ

Вашингтон зосередиться на контролі за дотриманням санкцій, а не на запровадженні нових обмежень.

Марко Рубіо зробив заяву про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези Рубіо:

США не запроваджуватиме нові санкції, а стежитиме за виконанням наявних

Європа має відігравати активнішу роль у боротьбі з "тіньовим флотом"

РФ хоче зруйнувати енергомережу України і деморалізувати населення

Вашингтон практично досяг межі щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж запровадження нових.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

"Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях - саме цього всі й вимагали", - зазначив Рубіо.

Боротьбу з "тіньовим флотом" РФ, який Кремль використовує для обходу нафтових обмежень, Рубіо охарактеризував як "механізм забезпечення виконання санкцій", а не як привід для нових.

Держсекретар США вважає, що європейські партнери мають відігравати активнішу роль у цьому процесі, оскільки значна частина суден проходить ближче до їхніх територій.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Чого хоче Путін

Рубіо також відповів на запитання журналістів про те, чи дійсно Росія прагне миру.

За його словами, оцінювати можна тільки за діями РФ.

"[Москва] чітко заявила, чого вони хочуть - вони хочуть решту Донецької області, і такі вимоги неприпустимі для української сторони", - зазначив держсекретар.

США допоможуть Україні стабілізувати енергосистему

Рубіо також прокоментував інтенсивні ракетні удари по території України. За його словами, росіяни хочуть зруйнувати енергомережу і деморалізувати населення.

Він додав, що США ведуть постійні переговори з українською стороною про допомогу в стабілізації енергетичної мережі. Обговорюється надання як спеціального обладнання, так і оборонних озброєнь для захисту енергетичних об'єктів. Однак ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання незабаром після встановлення.

"Якщо це обладнання буде знищено через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", - резюмував Рубіо.

Санкції США проти РФ - останні новини

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

28 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії. Мета заходів - змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну в Україні.

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", - заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - наголосив посол.

Видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред ​

У чому план Кремля: думка експерта

Британський військовий аналітик Джек Вотлінг у статті для видання Foreign Affairs заявив, що стратегічна мета РФ - підпорядкування України. План Кремля включає три етапи, і тільки перший включає в себе реальні бойові дії.

На першому етапі Москва прагне окупувати або зруйнувати достатню кількість української території, щоб забезпечити економічну життєздатність частини, що залишилася, тільки за згодою Росії. Російські стратеги оцінюють, що цього можна досягти, якщо Росія утримає вже частково анексовані нею області (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку), а також додасть Харківську, Миколаївську та Одеську, що фактично відріже Україну від Чорного моря.

"У цих умовах Кремль буде прагнути до припинення вогню, вважаючи, що зможе перейти до другого етапу, в якому він буде використовувати економічні важелі та політичну війну, підкріплену загрозою повторного вторгнення, для встановлення контролю над Києвом. На третьому етапі Росія включить Україну до своєї орбіти подібно до Білорусі", - йдеться у статті.

Інші новини:

Про персону: Джек Вотлінг Джек Вотлінг (Jack Watling) - британський військовий аналітик, доктор історії та старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI - Royal United Services Institute) у Лондоні. Це один із найповажніших європейських експертів із сучасних збройних конфліктів, зокрема - з війни Росії проти України. Освіта: доктор філософії (PhD) з історії в Лондонському університеті (King's College London). Вотлінг регулярно пише для Foreign Affairs, The Atlantic, The Economist, BBC, The Guardian та інших світових видань. Автор книг: The Arms of the Future: Technology and Close Combat in the Twenty-First Century (2023) - про те, як технології змінюють характер ближнього бою;

The Future of Land Warfare (у співавторстві). З перших місяців повномасштабного вторгнення Росії Джек Вотлінг працює як аналітик і консультант, регулярно відвідує Україну, взаємодіє з українськими військовими. Його доповіді для RUSI вважаються одними з найточніших західних досліджень про тактику і стан російської та української армій.

