Ціна нафти РФ впала до багаторічногор мінімумму: як діють санкції США проти Росії

Еталонна російська нафта Urals, відвантажена в чорноморському порту Новоросійськ, торгувалася за найнижчими цінами з березня 2023 року.

https://glavred.net/world/cena-nefti-rf-upala-do-mnogoletnego-minimuma-kak-deystvuyut-sankcii-ssha-protiv-rossii-10716440.html Посилання скопійоване

Санкції США уже скорочують нафтові доходи РФ / Колаж: Главред, фото: Depositphotos, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Коротко:

Санкції США вже б’ють по нафтових доходах Росії

Ціни на російську нафту падають до багаторічних мінімумів

США готові посилювати санкційний тиск на Кремль, щоб унеможливити ведення війни в Україні

Міністерство фінансів США заявило, що санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефти" і "Лукойлу" вже зменшують доходи Росії від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Аналіз показав, що санкції, запроваджені 22 жовтня, призводять до зниження доходів від російської нафти і обмежують здатність Кремля фінансувати війну проти України. Про це 17 листопада повідомляє Reuters.

відео дня

"Дії Мінфіну США стали одними із найжорсткіших санкцій США з моменту повномасштабного вторгнення Росії на Україну в лютому 2022 року та першими прямими санкціями, запровадженими Дональдом Трампом проти Росії з моменту його вступу на посаду у січні", - йдеться в повідомленні.

Санкції встановлюють термін до 21 листопада, протягом якого компанії мали повністю припинити співпрацю з "Роснефтью" та "Лукойлом". Ті, хто не виконає вимоги, ризикують бути відключеними від доларової фінансової системи.

Водночас поки що неясно, яким саме чином Мінфін США контролюватиме виконання цих санкцій. Найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

У своєму аналізі OFAC зазначає, що кілька ключових сортів російської нафти продавалися за багаторічними мінімумами. Крім того, майже десять великих китайських та індійських імпортерів заявили, що планують призупинити закупівлі російської нафти для поставок у грудні.

Дані LSEG Workspace, оприлюднені в понеділок, показують, що 12 листопада еталонна нафта Urals, відвантажена в чорноморському порту Новоросійськ, торгувалася по 45,35 долара за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року.

Саме тоді Росія лише починала формувати "тіньовий флот" танкерів, щоб обходити встановлене країнами G7 обмеження у 60 доларів за барель, яке діяло з грудня 2023 року.

Для порівняння, ф’ючерси Brent 12 листопада становили 62,71 долара, а в понеділок піднялися до 64,03 долара. У той же день ціна на Urals із Новоросійська зросла до 47,01 долара за барель. Роботу порту вдалося відновити після тимчасового призупинення, спричиненого атакою українського безпілотника та ракети.

На початку цього місяця Reuters повідомило, що знижки на російську нафту в порівнянні з Brent збільшилися. Це сталося після того, як великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі через нові санкції США.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що ці обмеження "виснажують військову машину Путіна" і що відомство "готове застосувати додаткові заходи, якщо це буде потрібно, щоб зупинити безглузді вбивства" в Україні.

Чи посилить Трамп санкції проти РФ - думка експерта

Небажання Трампа загострювати відносини з Росією підтверджує законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту - він уже близько пів року "завис" у Сенаті США без жодного руху. Про це зазначив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, у Сенаті сто членів, і приблизно 80 з них не просто готові підтримати документ, а фактично є його співавторами - хтось доповнив текст розділом, хтось абзацом, хтось просто поставив крапку чи кому.

Якби законопроєкт винесли на голосування і Сенат його схвалив, навіть накладене Трампом вето можна було б легко подолати. Але до голосування справа не доходить, адже, за словами Ступака, у Білому домі наполегливо попросили цього не робити.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп погодив посилення санкцій проти країни-агрсесорки Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроєкту для посилення тиску на РФ. Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що за даними розвідки, вперше від початку повномасштабної війни спостерігається суттєве падіння обсягів видобутку й переробки російської нафти.

Раніше, повідомлялось, що Вашингтон практично досяг межі щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж запровадження нових.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Більше новин про санкції проти Росії:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред