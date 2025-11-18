Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ціна нафти РФ впала до багаторічногор мінімумму: як діють санкції США проти Росії

Інна Ковенько
18 листопада 2025, 10:36
107
Еталонна російська нафта Urals, відвантажена в чорноморському порту Новоросійськ, торгувалася за найнижчими цінами з березня 2023 року.
Санкції США уже скорочують нафтові доходи РФ
Санкції США уже скорочують нафтові доходи РФ / Колаж: Главред, фото: Depositphotos, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Коротко:

  • Санкції США вже б’ють по нафтових доходах Росії
  • Ціни на російську нафту падають до багаторічних мінімумів
  • США готові посилювати санкційний тиск на Кремль, щоб унеможливити ведення війни в Україні

Міністерство фінансів США заявило, що санкції США проти російських нафтових гігантів "Роснефти" і "Лукойлу" вже зменшують доходи Росії від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Аналіз показав, що санкції, запроваджені 22 жовтня, призводять до зниження доходів від російської нафти і обмежують здатність Кремля фінансувати війну проти України. Про це 17 листопада повідомляє Reuters.

відео дня

"Дії Мінфіну США стали одними із найжорсткіших санкцій США з моменту повномасштабного вторгнення Росії на Україну в лютому 2022 року та першими прямими санкціями, запровадженими Дональдом Трампом проти Росії з моменту його вступу на посаду у січні", - йдеться в повідомленні.

Санкції встановлюють термін до 21 листопада, протягом якого компанії мали повністю припинити співпрацю з "Роснефтью" та "Лукойлом". Ті, хто не виконає вимоги, ризикують бути відключеними від доларової фінансової системи.

Водночас поки що неясно, яким саме чином Мінфін США контролюватиме виконання цих санкцій. Найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

У своєму аналізі OFAC зазначає, що кілька ключових сортів російської нафти продавалися за багаторічними мінімумами. Крім того, майже десять великих китайських та індійських імпортерів заявили, що планують призупинити закупівлі російської нафти для поставок у грудні.

Дані LSEG Workspace, оприлюднені в понеділок, показують, що 12 листопада еталонна нафта Urals, відвантажена в чорноморському порту Новоросійськ, торгувалася по 45,35 долара за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року.

Саме тоді Росія лише починала формувати "тіньовий флот" танкерів, щоб обходити встановлене країнами G7 обмеження у 60 доларів за барель, яке діяло з грудня 2023 року.

Для порівняння, ф’ючерси Brent 12 листопада становили 62,71 долара, а в понеділок піднялися до 64,03 долара. У той же день ціна на Urals із Новоросійська зросла до 47,01 долара за барель. Роботу порту вдалося відновити після тимчасового призупинення, спричиненого атакою українського безпілотника та ракети.

На початку цього місяця Reuters повідомило, що знижки на російську нафту в порівнянні з Brent збільшилися. Це сталося після того, як великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі через нові санкції США.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що ці обмеження "виснажують військову машину Путіна" і що відомство "готове застосувати додаткові заходи, якщо це буде потрібно, щоб зупинити безглузді вбивства" в Україні.

Чи посилить Трамп санкції проти РФ - думка експерта

Небажання Трампа загострювати відносини з Росією підтверджує законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту - він уже близько пів року "завис" у Сенаті США без жодного руху. Про це зазначив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, у Сенаті сто членів, і приблизно 80 з них не просто готові підтримати документ, а фактично є його співавторами - хтось доповнив текст розділом, хтось абзацом, хтось просто поставив крапку чи кому.

Якби законопроєкт винесли на голосування і Сенат його схвалив, навіть накладене Трампом вето можна було б легко подолати. Але до голосування справа не доходить, адже, за словами Ступака, у Білому домі наполегливо попросили цього не робити.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп погодив посилення санкцій проти країни-агрсесорки Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроєкту для посилення тиску на РФ. Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що за даними розвідки, вперше від початку повномасштабної війни спостерігається суттєве падіння обсягів видобутку й переробки російської нафти.

Раніше, повідомлялось, що Вашингтон практично досяг межі щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж запровадження нових.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Більше новин про санкції проти Росії:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні санкції США санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вдарить сильний мороз: названо області України, які засипле мокрим снігом

Вдарить сильний мороз: названо області України, які засипле мокрим снігом

13:24Синоптик
Летять бомбардувальники, РФ готує масований удар по Україні: що відомо

Летять бомбардувальники, РФ готує масований удар по Україні: що відомо

12:27Війна
Росія воюватиме ще три роки і полізе на правобережжя України – Світан

Росія воюватиме ще три роки і полізе на правобережжя України – Світан

12:03Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Євро різко полетіло вниз: новий курс валют на 18 листопада

Євро різко полетіло вниз: новий курс валют на 18 листопада

Карта Deep State онлайн за 18 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

13:25

"Ми розлучаємося": дружина Остапчука терміново пояснила ситуацію

13:24

Вдарить сильний мороз: названо області України, які засипле мокрим снігом

13:01

Бої у Покровську: ворог хоче обійти місто через неможливість протиснути оборону

12:47

Старша за дружину: Віктор Павлік зворушив зустріччю з єдиною донькоюВідео

12:44

Потрібно лише три продукти та 5 хвилин: рецепт розкішної закуски на Новий рік

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
12:41

Чому 19 листопада не можна сваритися і злословити: яке церковне свято

12:32

Заміна людей в оточенні Путіна: відомо, хто може потрапити в немилість диктатора

12:27

Летять бомбардувальники, РФ готує масований удар по Україні: що відомо

12:04

Справиться лише геній головоломок: знайдіть три відмінності на фото за 31 секунду

Реклама
12:03

Росія воюватиме ще три роки і полізе на правобережжя України – Світан

11:55

Атака на Дніпро: окупанти знищили редакції "Суспільного" та "Українського радіо"Фото

11:54

"Усе кине і поїде": що сталося у шлюбі зрадниці Ані Лорак

11:53

Водіїв України почали масово карати у листопаді: яка помилка коштуватиме прав

11:52

Як пофарбувати ламінат: бюджетний ремонт кухні своїми рукамиВідео

11:52

"Укрпошта" розпочала приймати заявки на 1000 гривень: як оформити виплату

11:40

"Поки набрала красу": Пугачова отримала несподівану пропозицію

11:27

Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

11:24

П'ять знаків зодіаку, які люблять пліткувати і неймовірно допитливі

11:16

Як морози вплинуть на відключення: в Укренерго попередили про найскладніші сценарії

11:11

"Ворог внутрішній": в Одесі вандали розгромили унікальний музей

Реклама
11:08

Як правильно відбивати мʼясо на биточки: секрет, про який майже ніхто не знає

11:06

У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

11:01

Китайський гороскоп на завтра 19 листопада: Мавпам - депресія, Свиням - жертви

10:41

Свої діти: Надя Дорофєєва оголосила про важливе рішенняВідео

10:36

Ціна нафти РФ впала до багаторічногор мінімумму: як діють санкції США проти Росії

10:34

Він мав два імені: як ще можна називати Богдана ХмельницькогоВідео

10:14

Замовне вбивство за 45 тисяч доларів, викриття нардепа-зрадника Пономарьова та кримінальної "сходки" : ексклюзивні подробиці гучних справи ДБР у третій серії документального серіалу на 2+2

10:04

Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не віриться зовсім": Ольга Сумська розповіла про страшне горе

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

09:12

Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

У Донецьку блимало світло: дрони пошкодили одразу дві ТЕС на окупованому Донбасі

08:36

Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України

08:10

Три ключові питання на шляху до припинення вогнюПогляд

07:48

Трамп підтримає законопроект про санкції проти РФ, але є умова - Reuters

06:55

РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчинаФото

06:10

100 винищувачів Rafale для України: що потрібно знатиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки під парасолькою за 23 с

05:22

"Мінус 10°C і пастки": в Україні знайшли справжнє підземне місто, де вхід в ньогоВідео

Реклама
05:05

"Тарас закохався": Денисенко обмовилась про переможницю "Холостяка"

04:41

Ходьба проти жиру на животі: тренер розкрив ефективну щоденну норму

04:16

Новий світлофор з червоним хрестом з'явився на дорогах України - що він означає

03:52

Без грудочок і прилипань: як приготувати ідеальні млинці, які не рвуться

03:30

Як обігнати Землю і "загальмувати" час: неймовірний сценарій учених

02:30

Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміниВідео

02:28

Ви точно робите це неправильно: як правильно прати одяг, щоб не зіпсувати його

02:09

Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

01:30

У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

01:12

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти