Трамп підтримає законопроект про санкції проти РФ, але є умова - Reuters

Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп збереже контроль над санкціями.

Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент США ясно дав зрозуміти свою готовність підписати документ про санкції

Трамп хоче зберегти за собою право ухвалювати фінальне рішення

Білий дім продовжує переговори з Росією про припинення війни

Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих обмежень. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

Видання нагадує, що Трамп заявив журналістам у неділю ввечері, що він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над законопроектом про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією. За словами Трампа, вони можуть прийняти його пропозицію додати Іран до санкцій.

Сенатор Ліндсі Грем і представник Палати представників Брайан Фіцпатрік, обидва республіканці, виступили авторами законопроєкту про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включно з покупцями її енергоносіїв.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроєкт, чиновник відповів: "Він його підпише. Він дав це зрозуміти вчора ввечері".

При цьому Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп збереже контроль над санкціями.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу в ухваленні рішень щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, що президент розгляне можливість підписання законопроєкту", - підкреслив чиновник.

Крім того, співрозмовник заявив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією про припинення війни.

"Ми, безумовно, продовжуємо працювати над цим. Просто це не було в центрі уваги новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій", - сказав він.

​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що йому "підходить" запропонований Сенатом законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що ведуть бізнес із Росією. Як пише Bloomberg, це стало "найяскравішим проявом того, що він підтримає багатомісячні зусилля з припинення фінансування Москви".

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп погодив посилення санкцій проти Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроекту для посилення тиску на РФ.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойлу".

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

