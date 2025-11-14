Рус
Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

Юрій Берендій
14 листопада 2025, 03:09
36
Білий дім попри широку підтримку посилення тиску на РФ в Сенаті, блокує його розгляд, уникаючи загострення відносин із Москвою, вказав Ступак.
Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чого чекати від глави Білого дому / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот із видео

Про що сказав Ступак:

  • Від Трампа не варто шукати сюрпризів щодо Росії
  • Адміністрація Білого дому не хоче посилювати тиск на РФ
  • Україна буде й надалі отримувати американську зброю

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не прагне створювати неприємностей для Москви. Хоча він оголосив про запровадження санкцій, вони набудуть чинності лише 21 листопада, тож до цього часу залишається можливість, що 20 листопада він може оголосити про їхнє скасування. Про це під час чату на Главреді зазначив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він звернув увагу, що свідченням небажання Трампа загострювати відносини з Росією є законопроєкт про 500-відсоткові мита для держав, які купують російську нафту — документ уже близько пів року лежить без руху в Сенаті США.

відео дня

"Просто для розуміння: американський Сенат – це сто осіб, із них близько 80 уже готові не просто проголосувати за цей законопроєкт, а є співавторами: хтось поставив крапку, хтось кому, хтось додав абзац, хтось цілий розділ. Якщо за цей законопроєкт проголосують, але Трамп його ветує, кількості голосів на його підтримку буде достатньо, щоб подолати вето. Але цей законопроєкт навіть не виноситься на голосування, тому що в Білому домі дуже попросили цього не робити", - вказав він.

На думку експерта, Трамп, найімовірніше, збережe свій звичний непередбачуваний стиль поведінки. Водночас Україна може розраховувати на подальші поставки американського озброєння, можливо, не на безоплатній основі, але доступ до необхідних систем зберігатиметься, що є ключовим.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Як США змінюють тактику переговорів з РФ - думка експерта

Як писав Главред, у США дедалі більше усвідомлюють, що спроби віддалити Росію від Китаю не матимуть успіху, тому Вашингтон поступово змінює свою дипломатичну стратегію. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, американська адміністрація розуміє, що всі ключові питання, пов’язані з діями Москви, потрібно вирішувати передусім через діалог із Пекіном. Водночас США, ймовірно, ще намагатимуться зберігати певні канали спілкування з Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов з Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - резюмує Загородній.

Політика Трампа щодо війни Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, Росія заявила про готовність до проведення можливого російсько-американського саміту в Будапешті, однак наразі переговорний процес обмежується лише попередніми контактами. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Президент США Дональд Трамп, за даними The Atlantic, висловив розчарування тим, що не зміг завершити війну Росії проти України. Як зазначає старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Томас Райт, Трамп недооцінив глибину прихильності Володимира Путіна до ідеї знищення незалежної української держави та складність переконати його відмовитися від цієї мети.

Водночас, за словами державного секретаря США Марко Рубіо, Вашингтон практично вичерпав можливості для запровадження нових санкцій проти Росії — під обмеження вже потрапили найбільші нафтові компанії. Подальші дії США, ймовірно, будуть спрямовані не на введення нових санкцій, а на посилення контролю за виконанням чинних.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

новини США Дональд Трамп Трамп новини Іван Ступак
Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

02:21Війна
Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

01:04Війна
"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

00:21Війна
Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
Реклама
Реклама
Реклама
