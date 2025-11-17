'Трамп благословив': в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

В США починають роботу над просуванням законопроєкту щодо розширення повноважень президента Трампа для посилення тиску на Росію та її союзників.

В США готують рішення для посилення санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Трамп "благословив" посилення санкцій проти РФ

Законопроєкт передбачає введення вторинних тарифів проти країн, які купують енергоносії у Росії

Президент США Дональд Трамп погодив посилення санкцій проти країни-агрсесорки Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроєкту для посилення тиску на РФ. Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в дописі в X.

Грем висловив вдячність за "благословення" Трампа і зазначив, що новий законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії розширює інструменти президента Трампа для припинення війни в Україні.

Документ передбачає можливість запровадження вторинних санкцій і тарифів проти держав, які й надалі купують дешеві російські енергоносії та фактично фінансують воєнні дії Кремля.

"Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чинячи тиск як на самого Путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті", - вказав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підкреслив, що попередні санкції адміністрації Трампа проти двох ключових російських нафтових компаній дали відчутний результат. На його думку, новий пакет обмежень допоможе посилити тиск на РФ і створити умови для завершення війни справедливим та остаточним рішенням.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи посилить Трамп санкції проти РФ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що небажання Трампа загострювати відносини з Росією підтверджує законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту — він уже близько пів року "завис" у Сенаті США без жодного руху.

За його словами, у Сенаті сто членів, і приблизно 80 з них не просто готові підтримати документ, а фактично є його співавторами — хтось доповнив текст розділом, хтось абзацом, хтось просто поставив крапку чи кому. Якби законопроєкт винесли на голосування і Сенат його схвалив, навіть накладене Трампом вето можна було б легко подолати. Але до голосування справа не доходить, адже, за словами Ступака, у Білому домі наполегливо попросили цього не робити.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив, що його влаштовує законопроєкт, який Сенат пропонує ухвалити для запровадження санкцій проти країн, що продовжують економічну співпрацю з Росією. Як зазначає Bloomberg, це стало найвиразнішим сигналом його готовності підтримати багатомісячні зусилля, спрямовані на обмеження фінансування Москви.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за даними розвідки, вперше від початку повномасштабної війни спостерігається суттєве падіння обсягів видобутку й переробки російської нафти.

Вашингтон фактично вичерпав можливості для запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки обмеження вже накладено на провідні нафтові компанії. Подальші дії США більше будуть спрямовані на контроль і забезпечення виконання чинних санкцій, ніж на ухвалення нових. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

