Китай не буде займатися завершенням війни: навіщо Трамп насправді зустрічався з Сі

Руслана Заклінська
31 жовтня 2025, 13:06
Китай не тиснутиме на Росію, бо Путін забезпечує його інтереси, зазначив політичний експерт.
Китай не буде займатися завершенням війни: навіщо Трамп насправді зустрічався з Сі
Зустріч Трампа з Си Цзиньпином / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Загороднього:

  • Китай не буде тиснути на Росію, тому що Путін його повністю влаштовує
  • Сі Цзіньпін спокійно викачує ресурси РФ
  • Трамп зрозумів, що з Путіним немає сенсу розмовляти, а потрібно говорити з Китаєм

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна не варто сприймати як прямий крок до врегулювання війни в Україні, хоча вона має певне стратегічне значення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, Китай не буде тиснути на Росію, оскільки Путін забезпечує китайські інтереси. Поки США відволікають свої ресурси на війну Росії та України, Китай убезпечує себе від впливу Штатів і спокійно викачує ресурси з РФ.

"Тому Китай ніколи раніше не займався врегулюванням війни в Україні, не буде він цього робити і зараз, навіть після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна", - зазначи він.

Загородній зауважив, що Китай не здатен забезпечити ремонт усієї нафтогазової інфраструктури РФ, зокрема НПЗ. Тому Україні важливо продовжувати бити по території РФ, створюючи передумови для блекауту і паралічу російської економіки.

"Трамп зрозумів, що з Путіним немає сенсу розмовляти, а потрібно говорити про майбутнє Росії з її справжнім господарем - Китаєм. Тому тут не йдеться про запрошення в переговорний процес. США і Китай вирішують питання комплексно, перш за все, про торгівлю, але не тільки", - додав політичний експерт.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Які інтереси Китаю у війні - думка журналіста

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китай не зацікавлений у повній поразці чи повній перемозі Росії. За його словами, Пекіну вигідна ослаблена, залежна від нього Росія, у якій центр впливу зміщений на схід.

Ідеальний для Китаю результат війни - коли і Москва, і Київ зможуть заявити про "свою перемогу". Такий баланс, на думку Денисенка, дає Пекіну максимальні стратегічні переваги.

З позитивного експерт зазначає, що рано чи пізно Китай і США будуть змушені домовитися й після цього українське питання неминуче увійде до ширшого комплексу угод щодо Європи.

Переговори Трампа з Сі Цзіньпіном - новини за темою

Як повідомляв Главред, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбулася 30 жовтня у Пусані. Основна мета переговорів - обговорення двосторонніх відносин та питань, що становлять взаємний інтерес, включно з війною Росії проти України.

Також президент США Дональд Трамп зазначив, що вони з Сі Цзіньпіном домовилися спільно працювати над врегулюванням війни. Президент наголосив, що головним завданням є завершення війни та мінімізація людських втрат, а питання російської нафти та економічної вигоди під час обговорень не піднімалися.

Крім цього, зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї може стати ключовим кроком у спробах США завершити війну в Україні. Оскільки підтримка Китаю важлива для Москви, Трамп планував переконати Пекін послабити зв’язки з Росією.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

війна в Україні Дональд Трамп Сі Цзіньпін війна Росії та України
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибуток

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

