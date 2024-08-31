Союзник Росії "взув" Путіна і відмовився від співпраці з Кремлем

Вірменія вітає формат перемовин з Азербайджаном, який навряд чи передбачає участь Російської Федерації, про що сказав вірменський прем'єр Нікол Пашинян.

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Пашинян сказав Путіну, що не бачить РФ посередником у перемовинах щодо мирної угоди з Азербайджаном / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Вірменія вважає певною мірою ефективним прямий формат роботи з Азербайджаном щодо укладення мирної угоди. Діалог навряд чи передбачає підключення третіх сторін, таких як Росія. Про це заявив вірменський прем'єр Нікол Пашинян.

Як повідомляє Радіо Азатутюн, Пашинян назвав "двосторонній формат" щодо мирних перемовин Єревана і Баку, правильним перемовним процесом.

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"Цей формат якоюсь мірою показав свою ефективність", - вважає він.

Пашинян згадав спільну минулорічну грудневу заяву двох держав і домовленість про демаркацію окремих ділянок кордону, яку сторони досягли вже у квітні цього року.

Прем'єр Вірменії вважає, що прямі перемовини Єревана і Баку - правильний варіант для укладення майбутнього мирного договору.

"Я також сказав про це президенту Росії в нашій останній телефонній розмові", - додав Нікол Пашинян, але водночас підкреслив, що можлива робота і в інших форматах. Якими можуть бути формати - Пашинян не уточнив.

Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ

Прем'єр Вірменії Пашинян, який раніше заявив, що дві країни ОДКБ допомагали готувати війну проти його держави, оголосив про замороження участі Єревана в організації.

"Ми заморозили нашу діяльність у всіх органах ОДКБ і вважаємо це достатнім на цьому етапі. Зараз ми не бачимо необхідності ухвалювати інше рішення, але це не означає, що ми не ухвалимо іншого рішення в майбутньому", - наголосив глава вірменського уряду.

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Вірменія - не союзник РФ у війні проти України, заявляв Нікол Пашинян. Він нагадав, що після розпаду Радянського Союзу такі країни, як Росія, Україна і Білорусь, визнали території своїх держав у кордонах 1991 року.

Крім того, в середині червня делегації Києва і Єревана провели зустріч, під час якої обговорювали можливості відновлення політичного діалогу і питання двосторонніх відносин.

"Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема шляхи активізації політичного діалогу. У цьому контексті співрозмовники наголосили на важливості подальшого розвитку контактів на всіх рівнях, а також на необхідності реалізації спільних проєктів. Відбувся також обмін думками з питань регіональної безпеки", - підкреслили в МЗС України.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".



ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.



У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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