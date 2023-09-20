Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

Азербайджан та його війська діють на своїй території, а Вірменія визнала територіальну цілісність Баку, сказав кремлівський представник Дмитро Пєсков.

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Путін сказав Пашиняну, що "задоволений подоланням гострої фази конфлікту" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що він задоволений припиненням вогню в Карабасі. Його представник Дмитро Пєсков назвав ситуацію в Карабаському районі внутрішньою справою Азербайджана, оскільки ця територія належить Баку. Таким чином, Москва фактично підтримала капітуляцію свого союзника Вірменії і підконтрольних Єревану незаконних збройних формувань.

"Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану"

Як повідомили пропагандисти РИА Новости, Пєсков назвав ситуацію в Карабасі внутрішньою справою Азербайджану, оскільки війська держави діють на своїй території, а Вірменія визнає суверенітет Баку над Карабахом.

На підтвердження своїх слів кремлівський рупор нагадав, що прем'єр Вірменії Пашинян раніше заявив про визнання Єреваном кордонів Азербайджана на 1991 рік.

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"Це означає, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану і де-юре зараз йдеться про дії азербайджанської сторони у себе на території", - сказав спікер кремлівської директорської.

Також він вважає, що на даний момент немає підстав заявляти про етнічні чистки у Карабасі.

"Ми чуємо заяви з Баку про те, що метою є лише військові об'єкти, і що вони не працюють за цивільними цілями, ми хочемо сподіватися, що так і є", - додав Пєсков.

Путін підтримав капітуляцію Вірменії в Карабасі

Увечері в Кремлі повідомили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував російському голові Володимиру Путіну. Під час розмови Путін сказав, що задоволений врегулюванням ситуації в Карабасі.

"Обговорювався останній розвиток обстановки навколо Нагірного Карабаху. Володимир Путін із задоволенням зазначив, що вдалося подолати гостру фазу конфлікту, і привітав досягнуту за активної участі російських миротворців домовленість про повне припинення бойових дій і проведення 21 вересня перемовин між представниками Баку і Степанакерта. Ці перемовини відбудуться за посередництва керівництва російського миротворчого контингенту", - підкреслили в Кремлі.

Військова операція Азербайджана в Карабасі

Азербайджан у вівторок, 19 вересня, зробив заяву про запуск "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-карабаської республіки".

Наступного дня, 20 вересня, Азербайджан оголосив про завершення операції. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії і контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості сторін передбачають повне виведення всіх Вірменських військ з Карабаху.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, а у Вірменії почалися протести. Азербайджанський президент Ільхам Алієв сказав, що йде роззброєння незаконних вірменських військових формувань у Карабасі.

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