УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

Андрій Ганчук
20 вересня 2023, 21:50 оновлено 20 вересня, 21:59
9
Азербайджан та його війська діють на своїй території, а Вірменія визнала територіальну цілісність Баку, сказав кремлівський представник Дмитро Пєсков.
Пашинян, Путін
Путін сказав Пашиняну, що "задоволений подоланням гострої фази конфлікту" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що він задоволений припиненням вогню в Карабасі. Його представник Дмитро Пєсков назвав ситуацію в Карабаському районі внутрішньою справою Азербайджана, оскільки ця територія належить Баку. Таким чином, Москва фактично підтримала капітуляцію свого союзника Вірменії і підконтрольних Єревану незаконних збройних формувань.

"Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану"

Як повідомили пропагандисти РИА Новости, Пєсков назвав ситуацію в Карабасі внутрішньою справою Азербайджану, оскільки війська держави діють на своїй території, а Вірменія визнає суверенітет Баку над Карабахом.

На підтвердження своїх слів кремлівський рупор нагадав, що прем'єр Вірменії Пашинян раніше заявив про визнання Єреваном кордонів Азербайджана на 1991 рік.

відео дня

"Це означає, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану і де-юре зараз йдеться про дії азербайджанської сторони у себе на території", - сказав спікер кремлівської директорської.

Також він вважає, що на даний момент немає підстав заявляти про етнічні чистки у Карабасі.

"Ми чуємо заяви з Баку про те, що метою є лише військові об'єкти, і що вони не працюють за цивільними цілями, ми хочемо сподіватися, що так і є", - додав Пєсков.

Путін підтримав капітуляцію Вірменії в Карабасі

Увечері в Кремлі повідомили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував російському голові Володимиру Путіну. Під час розмови Путін сказав, що задоволений врегулюванням ситуації в Карабасі.

"Обговорювався останній розвиток обстановки навколо Нагірного Карабаху. Володимир Путін із задоволенням зазначив, що вдалося подолати гостру фазу конфлікту, і привітав досягнуту за активної участі російських миротворців домовленість про повне припинення бойових дій і проведення 21 вересня перемовин між представниками Баку і Степанакерта. Ці перемовини відбудуться за посередництва керівництва російського миротворчого контингенту", - підкреслили в Кремлі.

Військова операція Азербайджана в Карабасі

Азербайджан у вівторок, 19 вересня, зробив заяву про запуск "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-карабаської республіки".

Наступного дня, 20 вересня, Азербайджан оголосив про завершення операції. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії і контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості сторін передбачають повне виведення всіх Вірменських військ з Карабаху.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, а у Вірменії почалися протести. Азербайджанський президент Ільхам Алієв сказав, що йде роззброєння незаконних вірменських військових формувань у Карабасі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Карабах Володимир Путін Нікол Пашинян новини Вірменії новини Азербайджану
Реклама

Головне за день

Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

21:50 Світ
Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести

21:23 Світ
"Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

"Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

21:07 Політика
Всі головні новини

Останні новини

21:50

Росія "кинула" Вірменію: Путін привітав капітуляцію в Карабасі

21:48

Підтримував "русский мир" і втік з України: де зараз Андрій Доманський

21:23

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протестиВідео

21:07

"Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

20:55

Знищення ВДК та підводного човна окупантів: РФ терміново вивела субмарини з Севастополя

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
20:41

Чому люди вітаються в горах: ввічливість або таємне значення

20:29

Максим Галкін показав Аллу Пугачову на пляжі без макіяжу

20:17

Підрозділи ГУР отримали ще 24 дрони з нагоди 24-ї річниці компанії FavbetФото реклама

20:14

Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

Реклама
19:54

Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

19:40

П'яна Захарова прийшла на похорон актора і обматюкала колег

19:21

Артистка оркестру ЗСУ та "Королева Польщі": подробиці 4 випуску Голосу країни-13

19:21

У Карабасі вбили російських "миротворців" – Міноборони РФ

19:17

Неможливо смачно: Клопотенко показав хвилинний рецепт битих огірків

19:11

Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

19:10

Ситуація критична: по зерновій угоді і Польщі короткоПогляд

18:52

Чим можна заразитися від собаки: чому тварину не можна пускати на диван

18:52

У Польщі дали задню: заявили про бажання домовлятися з Україною по зерну

18:43

Величезна територія у вогні після потужних вибухів: ЗСУ підірвали базу РФ у Криму

18:33

У чому сенс прибирання: психолог Карпачов стверджує, що можна не прибирати вдома

Реклама
18:22

ЗСУ до зими можуть вийти до Криму, сили РФ у Токмаку чекає розвилка - КоваленкоВідео

17:56

Б'є на 90 кілометрів: РФ почала застосовувати далекобійні дрони Ланцет — BildВідео

17:36

Планка для схуднення: 11 варіантів популярної вправи, які допоможуть прибрати живітВідео

17:25

Віконце, не пітній: що потрібно зробити, щоб не було конденсату на вікнах

17:21

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

16:55

Весь графік червоний: Україну накрила дуже сильна та затяжна магнітна буря

16:53

Кадиров помер чи ні: в ГУР дали відповідь і розповіли про боротьбу за його спадщину

16:47

"Складається із кількох фаз": Коваленко розкрив, як і коли ЗСУ повернуть КримВідео

16:23

Пообіцяв Сі: Путін їде до Китаю

16:18

"Призначать генерала-росіянина": Снєгирьов спрогнозував, хто замінить КадироваВідео

16:14

Простіше рецепта не придумати: унікальний салат з одним головним інгредієнтом

16:12

Азербайджан оголосив про припинення "антитерористичних заходів" в Карабасі

16:10

Якою водою не можна вмиватися 21 вересня: прикмети і суворі заборони дня

16:06

Наталя Холоденко розповіла звідки беруться мамині синочки

16:00

Росія веде розвідку об'єктів енергетики України, є загроза нових ударів - ГУР

15:57

Навіть ніс не сунуть: експерт розповів, як відлякати мишей та щурів від будинку

15:49

Прощавай, совість: Повалій заспівала українську народну пісню на Z-шоу в КремліВідео

15:46

Дорога втрата для РФ: ЗСУ знищують вщент російські С-400 – Newsweek

15:29

Як дізнатися скільки років коту: 3 способи зрозуміти, що ваш улюбленець постарів

15:09

Де Кадиров і що з ним: експерт пояснив, що відбувається з чеченським главоюВідео

Реклама
15:04

Ракету Нептун випробували в боях з РФ, перший удар був по "Адмірал Ессен" - ВМСУ

14:58

Рада ухвалила та виправила закон про е-декларації

14:55

Дрон не долетів до бункера Путіна: нові деталі потужних вибухів у Сочі

14:25

Навесні вражатимуть ароматом: коли і як правильно садити нарциси

14:20

Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023: прогноз метеоролога

14:18

Горіхова шкаралупа - справжня знахідка: що з неї роблять обізнані люди

14:15

Моравецький погрожує Києву розширити заборону на імпорт продуктів з України

14:02

Непроста прикраса: Мішина засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці

13:36

"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому БельбекВідео

13:20

Лише одиниці знайдуть ящірку на скелі за 10 секунд: надзвичайно складна загадка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти