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"Є шанси вийти з-під впливу Росії": Жданов розповів, чи нападе РФ на Вірменію

Руслана Заклінська
25 січня 2024, 23:59
У Вірменії є можливість позбутись російського впливу, якщо вона домовиться з Туреччиною або Іраном.
'Є шанси вийти з-під впливу Росії': Жданов розповів, чи нападе РФ на Вірменію
Вірменія має шанси вийти з-під російського впливу / Колаж: Главвред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна бригада

Відносини Єревану та Москви значно погіршились, малоймовірно, що Росія нападе на Вірменію. Країна і сам Пашинян має можливість вийти з-під впливу РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

"У Вірменії і Пашиняна є шанси вийти з-під впливу Росії, якщо вона домовиться з Туреччиною або Іраном", - сказав полковник запасу ЗСУ.

Він також зазначив, що в Гюмрі практично не залишилося російських військ, усіх їх перекинули до України. Навіть 201-а базу з Таджикистану відправили на війну.

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"До Вірменії ще треба дійти. І тут питання, скоріше, в тому, хто швидше туди може дійти – турецькі, іранські або російські війська через Грузію", - зауважив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Вторгнення Росії

Як повідомляв Главред, при поразці України у війні, російський диктатор Володимир Путін може розпочати відновлення СРСР шляхом окупації пострадянських держав, зокрема Грузії та Молдови. Полковник запасу Олег Жданов вважає, що ці країни здадуться без бою.

Також Росія готується до війни з Заходом, що підтверджують заплановані Кремлем витрати на 2024 рік. Згідно з даними Daily Mail, російське вторгнення в країни НАТО розгорнеться до 2044 року і почнеться з кібератак на морські порти і поставки озброєння.

Нагадаємо, командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем повідомив, що для нападу на НАТО Росії потрібно вивести близько 300 тисяч солдатів з України. Херем також наголосив, що мають збігтися чотири ключові фактори для такого нападу.

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