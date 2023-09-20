Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вечірньому зверненні до нації оголосив про відновлення незалежності. Антитерористична операція у Карабахському регіоні тривала всього добу, у результаті збройні формування, підтримувані Вірменією, капітулювали.
За словами Алієва, якого цитує держагентство "АЗЕРТАДЖ", антитерористичні заходи "виконали усі поставлені завдання", а ЗС Азербайджану "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних військових успіхів".
"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", - сказав Алієв.відео дня
Водночас столицю Вірменії - Єреван - охопили антиурядові протести. Демонстранти вимагають від влади пояснень з приводу "здачі" Карабаху. Натовп, як й попереднього дня, оточив територію російського посольства.
Протести у Єревані - дивіться відео:
Операція Азербайджану у Карабаху
19 вересня Азербайджан офіційно оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабахському регіоні. Та вже о 13:00 наступного дня вони були завершені.
Повідомлялося про роззброєння вірменських формувань та їхнє виведення в координації з російськими миротворцями.
Водночас Баку поставив умову, щоби країні видали усіх, хто співпрацював зі збройними формуваннями Вірменії.
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