Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, у Вірменії - протести

Єреван знову охопили протести. Демонстранти оточили російське посольство.

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Операція тривала всього добу, Вірменія не чинила опір / Колаж Главреда. Скріншот, PRESIDENT.AZ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вечірньому зверненні до нації оголосив про відновлення незалежності. Антитерористична операція у Карабахському регіоні тривала всього добу, у результаті збройні формування, підтримувані Вірменією, капітулювали.

За словами Алієва, якого цитує держагентство "АЗЕРТАДЖ", антитерористичні заходи "виконали усі поставлені завдання", а ЗС Азербайджану "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних військових успіхів".

"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", - сказав Алієв. відео дня

Водночас столицю Вірменії - Єреван - охопили антиурядові протести. Демонстранти вимагають від влади пояснень з приводу "здачі" Карабаху. Натовп, як й попереднього дня, оточив територію російського посольства.

Протести у Єревані - дивіться відео:

Операція Азербайджану у Карабаху

19 вересня Азербайджан офіційно оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабахському регіоні. Та вже о 13:00 наступного дня вони були завершені.

Повідомлялося про роззброєння вірменських формувань та їхнє виведення в координації з російськими миротворцями.

Водночас Баку поставив умову, щоби країні видали усіх, хто співпрацював зі збройними формуваннями Вірменії.

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