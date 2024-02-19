Союзник "взув" Путіна: назвав Україну дружньою і вказав Росії на кордони

Росія, Україна і Білорусь ще в грудні 1991 року визнали незалежність і кордони один одного, нагадав Кремлю прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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Вірменія - не союзник Росії щодо України, - Пашинян / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Вірменія не є союзником агресора Росії щодо України. Потрібно дотримуватися міжнародного права, згідно з яким країни колишнього СРСР визнають свої кордони на 1991 рік. Українці - дружній для вірмен народ. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Як повідомляє ArmenPress, він фактично сказав про те, що Вірменія не підтримує російську військову агресію проти України.

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"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України - дружній нам народ", - сказав Пашинян.

Також він нагадав, що Алма-Атинську декларацію, в якій країни колишнього СРСР зафіксували визнання територіальної цілісності одна одної, підписали Україна, Росія і Білорусь.

Нікол Пашинян підкреслив, що ця декларація підтвердила Біловезьку угоду, згідно з якою Радянського Союзу більше немає, а країни визнають суверенітет пострадянських держав.

Відносини Вірменії та Росії

Вірменія донедавна вважалася одним із союзників Росії. Вона входить до безпекового блоку ОДКБ, де лідерство у Москви, а на її території, в Гюмрі, базується 102-га російська військова бази Південного військового округу.

Відносини двох країн зіпсувалися останніми роками: Вірменія у 2020 і 2022 роках програла Азербайджану війну в Карабасі і втратила контроль над територією. Путін фактично привітав капітуляцію Єревана і заявив, що Карабах - територія Вірменії (що і відповідає міжнародному праву. До 2022 року анклав утримували під окупацією вірменські війська і підконтрольні їм сепаратисти НКР).

Наприкінці жовтня Вірменія в особі секретаря Ради безпеки Армена Григоряна взяла участь у консультаціях на Мальті. Там Україна, країни Заходу і Глобального Півдня обговорювали завершення війни за сценарієм Києва. Вони обговорювали Формулу Зеленського.

З 1 лютого Вірменія "закрила" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна. Річ у тім, що Єреван ратифікував Римський статут, згідно з яким країна має видавати осіб, яких Міжнародний кримінальний суд підозрює у злочинах. Путіну видали ордер на арешт за депортацію українських дітей, тому в разі приїзду до Вірменії його можуть заарештувати.

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