Сочі масовано атакували дрони, коли там перебував Путін - ЗМІ

Руслана Заклінська
4 жовтня 2025, 00:01
Лідер РФ перебував у місті для участі у Валдайському дискусійному клубі.
Дрони атакували Сочі під час візиту Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 4 окрема важка механізована бригада

Коротко:

  • Сочі опинився під атакою безпілотників, коли там перебував Путін
  • Аеропорти в Сочі та Геленджику закрили
  • В мсті працювала ППО

У ніч на 2 жовтня Сочі, популярний курорт на Чорноморському узбережжі Росії, опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в той час, коли в місті перебував лідер РФ Володимир Путін для участі у Валдайському міжнародному дискусійному клубі. Про це пише The Moscow Times.

Путін виступав на пленарній сесії форуму та відповідав на запитання учасників до 22:00, після чого у місті почалися надзвичайні події. За даними росЗМІ, близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику були тимчасово закриті.

Через півгодини мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив атаку дронів, зазначивши, що системи протиповітряної оборони намагалися перехопити безпілотники над морем. Крім того, про атаку заявив і глава федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

У мережі з’явилися відео та фото, на яких зафіксовані спалахи та робота протиповітряної оборони над узбережжям Чорного моря. Також на гучні вибухи скаржилися жителі міста.

Міноборони Росії традиційно заявило, що нібито "успішно знищило" 11 дронів над акваторією Чорного моря, а ще чотири, за їхніми словами, збито над тимчасово окупованим Кримом. При цьому Україна офіційно не підтверджувала причетність до атаки дронів на Сочі.

Що сказав Путін на Валдайському форумі

Путін під час пленарної сесії дискусійного клубу "Валдай" звинуватив НАТО у початку війни в Україні, нібито через те, що Альянс "наблизився до кордонів Росії". Він також заявив, що якби Дональд Трамп був при владі, війни можна було б уникнути.

За словами Путіна, Україна перетворилася на "руйнівний інструмент у чужих руках", а Європа нібито ескалює війну, прагнучи розширити зону контролю та отримати власну вигоду. Він цинічно назвав війну в Україні "болем для всіх".

Також Главред повідомляв, що російський диктатор пригрозив ударами по українських атомних електростанціях. За його словами, це може статися у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запорізькій АЕС.

Пожежі на російських НПЗ - останні новини

Нагадаємо, 1 жовтня у Ярославлі сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві жителі повідомляли про стовп чорного диму над Московським проспектом

Також нещодавно в Саратові, який розташований більш ніж за 450 км від українського кордону, сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі після атаки безпілотників-камікадзе.

Як раніше повідомляв Главред, дрони також атакували Краснодарський край. В результаті вибухів і пожеж постраждав Афіпський нафтопереробний завод, що підкреслює підвищену активність безпілотних систем на території Росії та їхній вплив на критичну інфраструктуру країни.

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Сочи Володимир Путін Путін новини атака дронів
Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

01:17Україна
ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині, - DeepState

00:36Фронт
