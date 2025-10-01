Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна

Чорний стовб диму над НПЗ видніється з багатьох районів міста.

https://glavred.net/world/vspyhnul-bez-ataki-v-rf-masshtabnyy-pozhar-na-odnom-iz-vazhnyh-obektov-putina-10702856.html Посилання скопійоване

Ранок у російському Ярославлі почався з масштабної пожежі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Головне:

У Росії виникла пожежа на одному з ключових НПЗ

Місцева влада заперечує причетність українських дронів до інциденту

1 жовтня у Ярославлі, що в країні-агресорці Росії, спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомили російські пабліки та місцева влада.

Росіяни, які проживають у місті, заявили, що в районі Московського проспекту в небі піднявся стовп густого чорного диму, а на території НПЗ видно здалеку займання.

відео дня

Що сталося на Ново-Ярославському НПЗ

МНС Росії повідомило, що сигнал про пожежу надійшов ще близько пів 7 ранку за місцевим часом. Водночас губернатор області Михайло Євраєв стверджує, що інцидент на НПЗ ніяк не пов'язаний з атакою дронів, а "має техногенний характер".

"Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією", - написав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків пожежі на НПЗ:

Що відомо про НПЗ, на якому виникла пожежа

Ново-Ярославський НПЗ - це нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як інциденти на НПЗ впливають на ситуацію в РФ - думка експерта

Главред писав, що останнім часом більшість інцидентів на НПЗ Росії трапляються після атак українських дронів. Майже щоночі там лунають вибухи. Така динаміка ударів України є доволі непоганою, тому, як зазначив економічний експерт Тарас Загородній, за кілька місяців ситуація в РФ стане критичною.

Пожежі на важливих об'єктах Росії - останні новини

Нещодавно через атаку безпілотників-камікадзе на Саратов, який знаходиться більш ніж за 450 км від українського кордону, виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Раніше також стало відомо, що в Росії прогриміли вибухи та виникла пожежа після того, як дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, Главред писав, що невідомі дрони атакували і нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред