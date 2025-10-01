Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна

Головне:
- У Росії виникла пожежа на одному з ключових НПЗ
- Місцева влада заперечує причетність українських дронів до інциденту
1 жовтня у Ярославлі, що в країні-агресорці Росії, спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомили російські пабліки та місцева влада.
Росіяни, які проживають у місті, заявили, що в районі Московського проспекту в небі піднявся стовп густого чорного диму, а на території НПЗ видно здалеку займання.
Що сталося на Ново-Ярославському НПЗ
МНС Росії повідомило, що сигнал про пожежу надійшов ще близько пів 7 ранку за місцевим часом. Водночас губернатор області Михайло Євраєв стверджує, що інцидент на НПЗ ніяк не пов'язаний з атакою дронів, а "має техногенний характер".
"Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією", - написав він.
Дивіться відео наслідків пожежі на НПЗ:
Що відомо про НПЗ, на якому виникла пожежа
Ново-Ярославський НПЗ - це нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.
Як інциденти на НПЗ впливають на ситуацію в РФ - думка експерта
Главред писав, що останнім часом більшість інцидентів на НПЗ Росії трапляються після атак українських дронів. Майже щоночі там лунають вибухи. Така динаміка ударів України є доволі непоганою, тому, як зазначив економічний експерт Тарас Загородній, за кілька місяців ситуація в РФ стане критичною.
Пожежі на важливих об'єктах Росії - останні новини
Нещодавно через атаку безпілотників-камікадзе на Саратов, який знаходиться більш ніж за 450 км від українського кордону, виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.
Раніше також стало відомо, що в Росії прогриміли вибухи та виникла пожежа після того, як дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.
Нагадаємо, Главред писав, що невідомі дрони атакували і нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа.
