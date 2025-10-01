Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна

Анна Косик
1 жовтня 2025, 10:11
326
Чорний стовб диму над НПЗ видніється з багатьох районів міста.
Пожар на НПЗ Ярославле
Ранок у російському Ярославлі почався з масштабної пожежі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Головне:

  • У Росії виникла пожежа на одному з ключових НПЗ
  • Місцева влада заперечує причетність українських дронів до інциденту

1 жовтня у Ярославлі, що в країні-агресорці Росії, спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомили російські пабліки та місцева влада.

Росіяни, які проживають у місті, заявили, що в районі Московського проспекту в небі піднявся стовп густого чорного диму, а на території НПЗ видно здалеку займання.

відео дня

Що сталося на Ново-Ярославському НПЗ

МНС Росії повідомило, що сигнал про пожежу надійшов ще близько пів 7 ранку за місцевим часом. Водночас губернатор області Михайло Євраєв стверджує, що інцидент на НПЗ ніяк не пов'язаний з атакою дронів, а "має техногенний характер".

"Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією", - написав він.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків пожежі на НПЗ:

Що відомо про НПЗ, на якому виникла пожежа

Ново-Ярославський НПЗ - це нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як інциденти на НПЗ впливають на ситуацію в РФ - думка експерта

Главред писав, що останнім часом більшість інцидентів на НПЗ Росії трапляються після атак українських дронів. Майже щоночі там лунають вибухи. Така динаміка ударів України є доволі непоганою, тому, як зазначив економічний експерт Тарас Загородній, за кілька місяців ситуація в РФ стане критичною.

Пожежі на важливих об'єктах Росії - останні новини

Нещодавно через атаку безпілотників-камікадзе на Саратов, який знаходиться більш ніж за 450 км від українського кордону, виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Раніше також стало відомо, що в Росії прогриміли вибухи та виникла пожежа після того, як дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, Главред писав, що невідомі дрони атакували і нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Ярославль НПЗ масштабна пожежа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

11:36Синоптик
В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

11:09Україна
Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

10:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як швидко заснути та отримати найкращий нічний сон - вчені розкрили секрет

Як швидко заснути та отримати найкращий нічний сон - вчені розкрили секрет

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

Останні новини

11:51

"Чотири роки в колонії": у РФ засудили відому співачку за позицію

11:36

"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

11:36

Шевченко проти Леніна: чому пам'ятники Кобзарю не зносять, а будують по всьому світу

11:15

Вирвані двері та вікна: відомий комік залишився без житла після важкої операції

11:11

У США вперше з 2019 настав шатдаун, уряд призупинив роботу

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
11:09

В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинулиФотоВідео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 жовтня: Тельцям - настав час, Левам - відступити

10:53

Партизани знищили логістику Шахедів, якими РФ обстрілює Україну - деталі

10:45

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Тиграм - невдачі, Зміям - труднощі

Реклама
10:27

РФ запустила "Іскандер" по селу на Чернігівщині: загинув чоловік, є руйнування

10:26

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

10:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 жовтня (оновлюється)

10:11

Спалахнув без атаки: в РФ масштабна пожежа на одному з важливих об'єктів Путіна

10:09

Чоловік Ані Лорак повторив долю Мурата Налчаджиоглу - що відомо

10:05

Чому 2 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:05

Чи з'являться в Україні Томагавки - що може перешкодити ударам по Росії

09:43

Тестування безкоштовне: для українців Starlink запрацює просто на смартфоні

09:28

Кремль посилює пропаганду, росіяни втомилися від війни - Politico

09:27

"Батіг" для Путіна: президент Фінляндії розповів про стратегію Трампа щодо РФ

09:22

"Постріл у голову": Бех-Романчук уперше прокоментувала скандал із допінгом

Реклама
09:15

Зашуршить у кишенях: три знаки китайського зодіаку розбагатіють у жовтні

08:53

Без стратегії тактичні успіхи не врятують УкраїнуПогляд

08:42

Трагедія в Одесі: масштабний потоп забрав життя 9 осіб, серед жертв - дитинаФото

08:29

Критична ситуація на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ відреагували

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

У Києві - вибухи: місто атакували ворожі дрони

07:28

Сестра короля Великої Британії приїхала до Києва: у чому мета візиту

06:41

Росія вдарила КАБами і ракетами по Харкову: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

06:10

Про Томагавки для України: США розпочали гібридну війну чужими рукамиПогляд

06:00

Обхитрила всіх: Алла Пугачова обкрутила РФ на повну

05:43

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

05:24

Від магазинного не відрізнити: як приготувати вдома ванільний цукор

04:55

Неймовірний прорив у медицині: вчені винайшли кістковий "суперклей"

04:30

Час достатку: чотири знаки зодіаку отримають послання від Всесвіту 1 жовтня

03:28

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

03:09

Чому коти розширюють зіниці — сигнал, який не можна ігнорувати

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні студента з книгою за 49 секунд

02:17

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

01:48

Окупанти намагалися прорвати оборону: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

01:30

Від колишньої Памели не залишилося й сліду: Андерсон публічно відмовилася від свого минулого

Реклама
00:54

Стихія червоного рівня в Одесі: подробиці, наслідки та що прогнозують на 1 жовтня

30 вересня, вівторок
23:49

Сигнал пульта слабшає — простий лайфхак, щоб машина відгукнулася

23:06

Популярна співачка розповіла, як Нікітін переживає друге розлучення з Горбачовою

22:50

Чому УЄФА відклав рішення щодо Ізраїлю і до чого тут Трамп: ЗМІ розкрили деталі

22:48

Українців попередили про зменшення пенсійних виплат: кого торкнеться

21:55

"Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах КеосаянаВідео

21:51

Про відбілювач можна забути: люди масово чистять унітаз одним засобомВідео

21:50

Цинічно вдарили по мирних: чому "Шахеди", які атакували Дніпро, були не прості

21:27

"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

21:20

Тоня з'явилася: московська донька Сумської привітала свого батька з Києва

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти