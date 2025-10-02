Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

https://glavred.net/war/putin-gotov-pozhertvovat-regionami-rf-raskryt-scenariy-blekautov-v-rossii-10703315.html Посилання скопійоване

Енергетика Росії перебуває у критичному стані, адже дефіцит потужностей уже досягнув 25 ГВт. Це не окремий збій, а системний провал, наголосив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко у своєму Telegram.

"Енергетика Росії сьогодні – це "порохова бочка". Дефіцит потужностей сягає 25 ГВт. Це не окремий збій, а системний провал. І це ще не було системних ударів, які росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики", – зазначив він.

За його словами, замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС Москва втрачає резерви через санкції та старіння обладнання. Модернізація без західних комплектуючих фактично неможлива, тож навіть без українських ударів система "тріщить по швах".

відео дня

Коваленко підкреслив: "У діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму немає нічого. Бо російську енергетику відновлювати росіянам буде дуже складно після того, як запрацює симетрична відповідь. Поки що це відчули у Бєлгороді".

Новина доповнюєься . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред