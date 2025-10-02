Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на Захід

Путін переклав провину за війну в Україні на Захід.

Путін зробив цинічні заяви про війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОПУ

Путін звинуватив НАТО у війні в Україні

Лідер РФ стверджує, що якби Трамп був при владі, "конфлікту" можна було б уникнути

Україна нібито перетворилася на "руйнівний інструмент у чужих руках"

Лідер РФ Володимир Путін звинуватив у початку війни в Україні НАТО, яке нібито "наблизилося до кордонів Росії". Також він заявив, що якби Трамп був при владі, війни можна було б уникнути. Такі заяви Путін зробив на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", пишуть росЗМІ.

Україна в його інтерпретації перетворилася на "руйнівний інструмент у чужих руках", а Європа нібито ескалює війну задля розширення зони контролю та власної вигоди. Крім цього, російський диктатор цинічно заявив, що "трагедія України" стала "болем для всіх".

У своїх заявах про Європу та НАТО Путін назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на блок. Водночас він звинуватив Захід у постійній ескалації війни на українській території, у прагненні "розширити зону контролю та підзаробити" і переклав відповідальність за нездатність припинити війну з Росії "передусім на Європу".

Путін додав, що Росія не проявить слабкість і не відступить, а будь-хто, хто "хоче потягатися з РФ, може спробувати". При цьому він продовжує обговорювати "розв’язання двосторонніх російсько-українських проблем" через призму власної ностальгії за розвалом СРСР і "братанням після комунізму".

Лідер РФ також свтерджує, що нібито "правляча еліта Європи продовжує істерити, що війна з росіянами на порозі", а "ситуація на Україні використовується іншими державами, щоб контролювати регіон".

Водночас Путін не забув задобрити Трампа, повторюючи тезу про те, що війни можна було б уникнути, якби "по-іншому працювала тодішня адміністрація Байдена". Російський диктатор навіть згадав КНДР, яка нібито "пригальмувала війну РФ проти України".

Путін виступив на Валдаї / Фото: скріншот

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зауважив, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорного процесу.

Водночас посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп прагне стати посередником у врегулюванні війни Росії проти України. Дипломат підкреслив, що Трамп намагається переконати європейських союзників припинити будь-яку непряму підтримку Кремля.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться. Він висловив сумнів щодо тривалої економічної підтримки України з боку Європи та наголосив, що Києву складно змагатися з Росією в економічному плані.

Коли Путін може піти на переговори - думка експерта

Політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду розповів, що Путін відвів для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, перед тим як йти на переговори щодо завершення війни. Протягом цього часу він намагатиметься досягти певних військових результатів та створити підґрунтя для висування своїх ультиматумів за столом переговорів.

Водночас експерт зазначив, що ймовірність досягнення таких цілей є низькою. На його думку, подальший розвиток подій визначатиметься поєднанням трьох ключових чинників.

"По-перше, робота Cил оборони України у діпстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні", - зазначив він.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

