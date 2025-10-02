"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Російський диктатор Володимир Путін видав нові ядерні погрози Україні.

Путін пригрозив ударами по українських АЕС / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Путін звинуватив Україну в погіршенні ситуації на ЗАЕС

Глава Кремля заявив про можливість "зеркальнох відповіді"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запоріжській АЕС. Відповідну заяву він зробив виступаючи на пленарній сесії XXII засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", яку транслював Sky News.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на ЗАЕС Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито заважає стабілізувати ситуацію на станції.

"А складність у тому, що це, як ви зрозуміли, знаходиться в зоні досяжності артилерії української. І вони б'ють по цих місцях і практично не дають підійти туди нашим ремонтним бригадам. При цьому все те ж саме розповідають, що ми це робимо", - сказав російськи диктатор.

Він також спробував "вибілити" себе на заявив, що співробітники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС знають про ситуацію, що склалась і "все бачать"

"Що ж ми самі по собі наносимо удари, чи що? Це ж зрозуміло, що це нісенітниця. Це небезпечна гра. І на тому боці люди теж повинні розуміти. Якщо вони будуть з цим грати, ось так небезпечно. У них є ще працюючі електростанції, атомні електростанції на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай замисляться над цим", - погрожує воєнний злочинець Путін.

Путін заявив, що на Запорізькій АЕС працюють близько 4000 осіб, які начебто добровільно залишилися та отримали російське громадянство, тоді як із Росії приїхало лише близько 250 працівників.

Він запевнив, що ситуація перебуває під контролем, водночас несподівано звинуватив українських диверсантів у нібито пошкодженні енергопостачання до Курської та Смоленської АЕС у попередні місяці.

За його словами, події на Запорізькій станції нічим не відрізняються від цього, і про все нібито поінформований гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Росія головує в Радбезі ООН

Варто зазначити, що погрози ударів по українських АЕС співпали із початком російського головування в Радбезі ООН.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя тимчасово виконуватиме функції голови Радбезу та визначатиме порядок денний під час свого головування. Зазвичай Рада безпеки ООН проводить близько 20 засідань, тематику яких обирає саме голова.

Цього разу Росія змінила на цій позиції Південну Корею, а вже в листопаді головування перейде до Сьєрра-Леоне. Востаннє РФ очолювала Радбез у липні 2024 року.

Які можливі наслідки ударів РФ по українських АЕС для енергосистеми - думка експерта

Як писав Главред, обстріл Росією хоча б однієї атомної електростанції та її зупинка можуть призвести до національної каскадної аварії, фактично — масштабного блекауту, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. "Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут), після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію в Україні", - висловився Харченко.

Він пояснив, що у такому разі країна може залишитися без світла до чотирьох діб поспіль. За його словами, у перший день електроенергія подаватиметься лише на 1–2 години, а через 4–5 днів можливо буде відновити постачання вже на 4–6 годин на добу.

Удари по АЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 жовтня внаслідок обстрілу російськими військами енергетичних об’єктів у Славутичі на Київщині сталася надзвичайна ситуація на території ДСП "Чорнобильська АЕС". Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У ніч на 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Як заявив президент Володимир Зеленський, конструкція отримала серйозні пошкодження та спалахнула пожежа, яку згодом вдалося ліквідувати.

17 лютого на території станції виявили три осередки тління, що стали наслідком удару безпілотника. Для їх гасіння були залучені спеціалізовані підрозділи, повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження.

