Власна "Павутина" Моссада: ЗМІ розкрили деталі таємної операції

Коротко:

Ізраїль протягом тривалого часу готував комплексну операцію, спрямовану на знищення іранської ядерної та ракетної інфраструктури. Про це повідомив представник ізраїльської служби безпеки виданню The Times of Israel.

Підготовка включала створення мережі всередині Ірану: за словами чиновника, ізраїльські агенти розмістили базу безпілотників на іранській землі поблизу Тегерана, яка вночі активувалася та завдавала ударів по пускових установках ракет класу "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, за даними джерела, до Ірану контрабандою доправляли транспортні засоби зі системами високоточної зброї, що використовувались для знищення іранської протиповітряної оборони, відкриваючи шлях ізраїльським літакам до дій у повітряному просторі країни.

Ще одним елементом операції стало розгортання командос Моссаду з високоточними ракетами поблизу об’єктів ППО в центральному Ірані.

За його словами, операція стала результатом тісної координації між Армією оборони Ізраїлю та розвідкою "Моссад".

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Крім того, Іран відповість на удари Ізраїлю. США також "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності. Про це заявив прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі, повідомляє IRNA в п'ятницю, 13 червня.

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані і сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

Що відомо про The Times of Israel?

The Times of Israel — ізраїльська англомовна онлайн-газета, яку випускають з 2012 року. Заснована журналістом Давидом Горовицем і американським менеджером гедж-фонду Сетом Кларманом. Газета пише про події в Ізраїлі, на Близькому Сході і в усьому єврейському світі. Окрім англомовного сайту, The Times має арабську, французьку та перську версії.

Крім публікації новинних повідомлень і аналітичних матеріалів, на сайті розміщена блог-платформи.

У лютому 2014 року, через два роки після заснування, газета "The Times of Israel" оголосила, що її читає 2 мільйони читачів[4]. 2017 року читацька аудиторія збільшилася до 3,5 мільйонів унікальних щомісячних користувачів. wikipedia