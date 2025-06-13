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"Буде завдано сильного удару": в Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США "дорого заплатять"

Віталій Кірсанов
13 червня 2025, 09:26оновлено 13 червня, 10:05
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Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає "жорстке покарання" за удари по країні.
В Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США
В Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США "дорого заплатять" / колаж: Главред, фото: en.irna.ir

Коротко:

  • В армії Ірану пообіцяли, що Ізраїлю "буде завдано сильного удару"
  • Іран уже запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників

Іран відповість на удари Ізраїлю. США також "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності. Про це заявив прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі, повідомляє IRNA в п'ятницю, 13 червня.

"Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну", - сказав він, зазначивши, що "дорого заплатять" і Ізраїль, і США. "Їм буде завдано сильного удару", - заявив Шекарчі.

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За його словами, внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає "жорстке покарання" за удари по країні, повідомляє The Times of Israel.

Хаменеї у своїй заяві підтвердив, що внаслідок ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема, на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових чиновників і вчених.

Ізраїль "простягнув свою злу і заплямовану кров'ю руку до злочину в нашій улюбленій країні, як ніколи раніше проявивши свою злісну природу, завдавши удару по житлових центрах", заявив верховний лідер Ірану. "Цим злочином сіоністський режим прирік себе на гірку і болючу долю, і він неодмінно її отримає", - підкреслив Хаменеї. Ізраїль, зі свого боку, зазначив, що здійснив п'ять хвиль ударів по Ірану, випустивши сотні ракет.

Як заявив представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, Іран за останні кілька годин запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників. Це сталося після удару по ядерних об'єктах Тегерана. Про це повідомляє The Times Of Israel.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити їх. Безпілотникам, запущеним з Ірану, знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю.

'Буде завдано сильного удару': в Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США 'дорого заплатять'
Інфографіка: Главред

Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Зі свого боку, представник Армії оборони Ізраїлю повідомив, що операція зі знищення ядерного і балістичного ракетного потенціалу Ірану триватиме кілька днів.

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані і сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

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