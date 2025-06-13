Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану і пригрозив Тегерану

США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.

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Дональд Трамп очікує відплати з боку Ірану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

США знали про плани Ізраїлю атакувати Іран

Штати не були залучені в атаку у військовому плані

Трамп заявив, що "Іран не може мати ядерну бомбу"

Атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

Про реакцію Трампа на операцію ЦАХАЛ розповіла в соцмережі X журналістка Дженніфер Гріффін. Вона посилається на журналіста Бретта Байєра, який розмовляв із Трампом після початку авіаударів.

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"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Є кілька людей у керівництві, які не повернуться (йдеться про іранських лідерів, які, згідно з повідомленнями ЗМІ, загинули внаслідок авіаударів, - ред.)", - заявив Трамп.

Байєр додав, що очільник Білого дому кілька разів розмовляв із главою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху впродовж останніх днів. Зокрема, адміністрація Трампа звернулася до принаймні одного "ключового близькосхідного союзника", щоб дізнатися, чи дійсно атака відбудеться.

Журналіст також зазначає, що Трамп очікує відплати з боку Ірану.

"Президент стежить за тим, чи буде відповідь, Центральне командування перебуває в стані підвищеної готовності, США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран вживе відповідних заходів. Він сказав, що сподівається, що вони знову сядуть за стіл переговорів", - ідеться в повідомленні.

За словами представників адміністрації, США поповнили запаси ракет "Залізний купол" протягом останніх тижнів.

Американські чиновники також підтверджують, що після ударів загинула низка високопоставлених іранських лідерів.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Зі свого боку, представник Армії оборони Ізраїлю повідомив, що операція зі знищення ядерного і балістичного ракетного потенціалу Ірану триватиме кілька днів.

За попередніми даними, ЦАХАЛ атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан. Там нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми.

Пізніше армія Ізраїлю опублікувала список ліквідованих високопоставлених осіб Ірану під час нічної атаки.

Зокрема, ліквідовано:

генерал-майора Хосейна Саламі, який керував усіма підрозділами країни;

генерал-майора Мохаммеда Багрі - начальника Генштабу Збройних сил Ірану;

генерал-майор Голам-Алі Рашид - командувач Центрального командного штабу "Хатам аль-Анбія" КВІР, який відповідає за оперативне планування;

екс-глава Організації з атомної енергії Ірану і ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення урану Ферейдун Аббасі-Давані;

президент Ісламського університету "Азад", фахівець із лазерної ізотопної сепарації Мохаммад Мехді Теханчі.

Тегеран обіцяв завдати "безпрецедентного удару у відповідь" по Ізраїлю. Іранська влада також попередила, що і США нестимуть відповідальність.

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