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Зірка Жіночого Кварталу жорстко "рознесла" українську акторку через Лесю Нікітюк

Анна Підгорна
30 липня 2025, 02:05
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Ірина Сопонару не стримала емоцій.
Дар'я Петрожицька, Леся Нікітюк, Ірина Сопонару
Ірина Сопонару заступилася за Лесю Нікітюк після критики її акторства / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya, instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/irinasoponaru

Читайте більше:

  • Після яких слів Петрожицької Нікітюк відмовилася від кіно
  • Що акторці на її висловлювання відповіла Сопонару

Українська акторка Дар'я Петрожицька в нещодавньому інтерв'ю висловила обурення тим фактом, що продюсери для серіалів і кіно стали частіше обирати непрофесійних акторів із медійною впізнаваністю, а не професіоналів. Як приклад вона навела роль ведучої Лесі Нікітюк у фільмі "Песики", прем'єра якого відбулася в лютому. Мовляв, Леся впоралася настільки добре, наскільки могла, але за професійних акторів Дар'ї все ж прикро.

"Ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні. Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", - заявила Петрожицька.

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У відповідь на це Леся Нікітюк у своєму блозі відповіла акторці - повідомила, що більше не зніматиметься, якщо її це так сильно турбує. Жартома ведуча додала, що піде з кінематографа в музику.

Леся Нікітюк відповіла Дар'ї Петрожицькій
Леся Нікітюк відповіла Дар'ї Петрожицькій / instagram.com/lesia_nikituk

Українська акторка, комік та учасниця Жіночого Кварталу Ірина Сопонару не змогла пройти повз цю ситуацію. Вона розкритикувала позицію Дар'ї Петрожицької. На думку артистки найголовніше у творчості - реакція глядача, а не диплом.

"Я не хочу нікого образити, але..." - ця фраза не скасовує образу. Коли критикуєш колег за відсутність диплому, пам'ятай: глядачу не важливо, де ти вчився. Йому важливо, чи ти справжній у кадрі. Леся Нікітюк у "Песиках" була живою, щирою і улюбленою. Це не про диплом. Це про талант і віддачу. Актор - це не тільки професія. Це ще й повага до інших акторів. "Мир, сестринство і талант понад усе", - написала на своїй сторінці в Instagram Сопонару.

Ірина Сопонару про Дарину Петрожицьку
Ірина Сопонару заступилася за Лесю Нікітюк після критики її акторства / instagram.com/irinasoponaru

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Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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