Зірка Жіночого Кварталу жорстко "рознесла" українську акторку через Лесю Нікітюк

Читайте більше:
- Після яких слів Петрожицької Нікітюк відмовилася від кіно
- Що акторці на її висловлювання відповіла Сопонару
Українська акторка Дар'я Петрожицька в нещодавньому інтерв'ю висловила обурення тим фактом, що продюсери для серіалів і кіно стали частіше обирати непрофесійних акторів із медійною впізнаваністю, а не професіоналів. Як приклад вона навела роль ведучої Лесі Нікітюк у фільмі "Песики", прем'єра якого відбулася в лютому. Мовляв, Леся впоралася настільки добре, наскільки могла, але за професійних акторів Дар'ї все ж прикро.
"Ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні. Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", - заявила Петрожицька.
У відповідь на це Леся Нікітюк у своєму блозі відповіла акторці - повідомила, що більше не зніматиметься, якщо її це так сильно турбує. Жартома ведуча додала, що піде з кінематографа в музику.
Українська акторка, комік та учасниця Жіночого Кварталу Ірина Сопонару не змогла пройти повз цю ситуацію. Вона розкритикувала позицію Дар'ї Петрожицької. На думку артистки найголовніше у творчості - реакція глядача, а не диплом.
"Я не хочу нікого образити, але..." - ця фраза не скасовує образу. Коли критикуєш колег за відсутність диплому, пам'ятай: глядачу не важливо, де ти вчився. Йому важливо, чи ти справжній у кадрі. Леся Нікітюк у "Песиках" була живою, щирою і улюбленою. Це не про диплом. Це про талант і віддачу. Актор - це не тільки професія. Це ще й повага до інших акторів. "Мир, сестринство і талант понад усе", - написала на своїй сторінці в Instagram Сопонару.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що український музикант і художник Мар'ян Пирожок, лідер популярного українського фолк-гурту Пиріг і Батіг, вступив до лав ЗСУ.
Також Ірина Білик на дачі у Павла Зіброва розправилася з колишніми - вікенд на дачі популярного співака минув вельми насичено, про що артисти повідомили в Мережі.
Читайте також:
- Росіяни знімали скальп: мати моделі Ковальчук розкрила моторошні подробиці справи
- "Розпестила любов'ю і ніжністю": Денисенко вперше підтвердила розлучення публічно
- Андрій Бедняков зізнався, чи помирився з дружиною після розлучення
Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред