Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

Даяна Швець
2 грудня 2025, 17:03
3026
За даними розвідки, листопад став одним із найкривавіших для російської армії.
Путин, армия РФ
Що відомо про втрати РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

  • РФ втратила вже понад мільйон військових
  • Третій місяць поспіль втрати РФ збільшуються

За підрахунками британської військової розвідки, загальна кількість російських втрат від початку масштабного вторгнення в Україну досягла приблизно 1 млн 168 тисяч осіб. Лише за поточний рік, за їхніми оцінками, Росія недорахувалася близько 382 тисяч бійців. Такі дані були оприлюднені 2 грудня Міністерством оборони Великої Британії у їхньому акаунті в соцмережі Х.

Як уточнили аналітики, у листопаді 2025 року російська армія втрачала в середньому 1 033 військових на добу. Це трохи більше, ніж у жовтні (коли добові втрати сягали 1 008 осіб), і вже третій місяць поспіль, коли фіксується зростання цього показника.

відео дня

Попри це, у проміжку з серпня по листопад 2025 року середньодобовий рівень втрат залишався одним із найнижчих за останні 12 місяців. Така тенденція, як зазначає британська розвідка, свідчить про те, що інтенсивність боїв на фронті залишається високою, але темпи вибуття російського особового складу певним чином стабілізувалися.

У зведенні також наголошується, що зменшення щомісячних втрат відбувалося навіть на фоні активних бойових дій по всій лінії фронту, що, за висновком аналітиків, демонструє здатність російських сил утримувати боєздатність попри масштабні втрати.

Втрати РФ у війні - що каже Генштаб ЗСУ

Як зазначає Генштаб ЗСУ, за одну лише минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1 110 військових, 14 артсистем і 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58) од.
  • спеціальної техніки – 4 011 (+1) од.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростовував твердження про нові окупації РФ. ЗСУ заявляють, що українські військові продовжують ефективні оборонні дії на складних напрямках, включаючи Покровськ, Вовчанськ та Куп'янськ.

Повідомлялося, що ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста. Експерти попереджають, що на Донеччині для українського угруповання нависла загроза оточення.

У той же час, аналітики ISW зазначать, що українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед. Так, ЗСУ здобули перевагу під Філією.

Більше важливих новин:

Про джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ війська Росії російські війська Генштаб ЗСУ МЗС Великобританії новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:34Війна
Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

17:03Війна
20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Останні новини

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

Реклама
16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Реклама
15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

14:37

Цукерки "Ромашка": як з'явилася назва і чому сучасний смак уже не тойВідео

14:12

"Дуже сумую": обранець Денисенко поділився особистим зізнанням про сім'ю

14:11

Змінює уявлення про планету: вчені знайшли прихований секрет у центрі ЗемліВідео

13:58

Головна причина неприємного запаху: яку деталь в авто водії забувають мити

13:51

Під підлогою будинку - ціла "річка": чоловік під час ремонту виявив калюжу під бетоном

13:45

Анкара встромила ніж у економіку РФ: Reuters розкрило, на який крок пішов Ердоган

13:40

Сумською головна вулиця Харкова була не завжди: на честь кого її назвали більшовики

13:33

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

13:20

Швидше, ніж здавалось багатьом: в Раді назвали дату закінчення війни

12:55

Розкриті деталі переговорів у США: була інформація, яку не можна було повідомляти телефоном

12:50

Замінить "Олів'є" і "Шубу": королівський салат на святковий стіл

12:46

Дрони атакували важливу ціль: полум’я охопило цінні об’єкти в РФ, звучать вибухи

12:39

Цвітуть як божевільні: натуральна підгодівля за хвилину для будь-яких квітів

12:35

ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

12:34

ТЕТ та MEREZHKA представили благодійну різдвяну колаборацію "Поки ми разом – Різдво вдома"

12:32

Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

Реклама
12:29

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлученняВідео

12:28

Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

12:08

Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атакуВідео

12:00

Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області новини компанії

11:54

В Кремлі назвали умови закінчення війни перед переговорами з Віткоффом

11:46

Ірина Білик звернулася до коханого і здивувала зізнанням

11:38

Європейський Центробанк відмовився підтримати видачу Україні €140 млрд з активів РФ - FT

11:37

На екс-чиновника Андрія Задираку чекає екстрадиція з Греції через земельні схеми в Україні – ЗМІ актуально

11:24

США ризикують "відкрити скриньку Пандори", якщо визнають Крим і Донбас російськими - політолог

11:14

"Не чекайте" 19-річна наречена Лепса оголосила про скасування весілля

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти