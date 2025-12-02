Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

За даними розвідки, листопад став одним із найкривавіших для російської армії.

https://glavred.net/war/situaciya-v-armii-rf-stanovitsya-kriticheskoy-razvedka-britanii-raskryla-rekordnye-poteri-10720664.html Посилання скопійоване

Що відомо про втрати РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

РФ втратила вже понад мільйон військових

Третій місяць поспіль втрати РФ збільшуються

За підрахунками британської військової розвідки, загальна кількість російських втрат від початку масштабного вторгнення в Україну досягла приблизно 1 млн 168 тисяч осіб. Лише за поточний рік, за їхніми оцінками, Росія недорахувалася близько 382 тисяч бійців. Такі дані були оприлюднені 2 грудня Міністерством оборони Великої Британії у їхньому акаунті в соцмережі Х.

Як уточнили аналітики, у листопаді 2025 року російська армія втрачала в середньому 1 033 військових на добу. Це трохи більше, ніж у жовтні (коли добові втрати сягали 1 008 осіб), і вже третій місяць поспіль, коли фіксується зростання цього показника.

відео дня

Попри це, у проміжку з серпня по листопад 2025 року середньодобовий рівень втрат залишався одним із найнижчих за останні 12 місяців. Така тенденція, як зазначає британська розвідка, свідчить про те, що інтенсивність боїв на фронті залишається високою, але темпи вибуття російського особового складу певним чином стабілізувалися.

У зведенні також наголошується, що зменшення щомісячних втрат відбувалося навіть на фоні активних бойових дій по всій лінії фронту, що, за висновком аналітиків, демонструє здатність російських сил утримувати боєздатність попри масштабні втрати.

Втрати РФ у війні - що каже Генштаб ЗСУ

Як зазначає Генштаб ЗСУ, за одну лише минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1 110 військових, 14 артсистем і 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб

бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.

артилерійських систем – 34 768 (+14) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58) од.

спеціальної техніки – 4 011 (+1) од.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростовував твердження про нові окупації РФ. ЗСУ заявляють, що українські військові продовжують ефективні оборонні дії на складних напрямках, включаючи Покровськ, Вовчанськ та Куп'янськ.

Повідомлялося, що ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста. Експерти попереджають, що на Донеччині для українського угруповання нависла загроза оточення.

У той же час, аналітики ISW зазначать, що українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед. Так, ЗСУ здобули перевагу під Філією.

Більше важливих новин:

Про джерело: Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред