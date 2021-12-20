УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду

20 грудня 2021, 11:55

Газпром фактично зупиняє прокачування газу до країн ЄС магістраллю Ямал-Європа.

Газпром
Газпром різко знизив постачання газу до Європи через Польщу / Reuters

Ціна на газ у Європі знову зросла і за даними на понеділок, 20 грудня, становить близько 1700 доларів за одну тисячу кубометрів. Росія на тлі очікування перших морозів знижує прокачування газу магістраллю Ямал-Європа, з точки зору фізичних постачань труба може балансувати на межі зупинки. Газпром проводить технічні роботи щодо Північного потоку-2 і почав заповнювати другу нитку трубопроводу газом.

Згідно з даними лондонської біржі ICE Futures, ціна ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на січень становить близько 1700 доларів за тисячу кубічних метрів.

Газпром знижує транзит газу до Європи

Паливо подорожчало через зниження Газпромом постачань газу магістраллю Ямал-Європа. Як повідомляв Інтерфакс, у неділю, 19 грудня, Росія забронювала тільки 4,3% потужностей для транзиту газу через Польщу на 20 грудня. На аукціоні для броні пропонувалися потужності з постачання газу об'ємом 89,1 млн куб. м на добу, у той час, коли росіяни забронювали 3,8 млн кубометрів. Таким чином, трубопровід опинився фактично на межі зупинки.

Друга нитка ПП-2 заповнюється газом

У компанії Nord Stream AG заявили про продовження технічних робіт щодо газопроводу Північний потік-2. У п'ятницю, 17 грудня, стартувало заповнення газом другої нитки трубопроводу. До цього по другій ниткці успішно завершилися пусконалагоджувальні роботи, які проводилися з метою контролю цілісності магістралі.

Газпром завершив постачання газу через Україну на 2021 рік

Пресслужба Газпрому 15 грудня повідомила, що Газпром вже прокачав 40 мільярдів кубометрів газу до Європи через територію України. Такі обсяги постачань прописані в транзитному договорі. У компанії заявили про виконання зобов'язань.

Реклама

читайте такожСША та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниНагадаємо, раніше в керуючій компанії ГТС України заявили, що Газпром у 2021 році прокачав на 30% менше обсягів газу українською територією, ніж минулого року. Всього Росія поставила до країни ЄС 145 мільярдів кубометрів палива - це мінімальний показник за останні 6 років.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі почала різко зростати ще в серпні на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубометрів палива в країнах ЄС регулярно досягала рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна різко зросла до 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін сказав, що Газпром готовий збільшити постачання газу на 15%. Після цієї заяви ціна різко знизилася до 988 доларів.

16 грудня середня вартість тисячі кубометрів газу у Європі становила близько 1519 доларів. Це був максимальний показник з початку жовтня. Ціна зросла після того, як міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації Північного потоку-2.

Газову криза у Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в сховищах і відмова Газпрому прокачувати додаткові обсяги палива шляхом української ГТС. Росія очікує на запуск своєї магістралі Північний потік-2, щоб запустити транзит газу в обхід України.читайте такожРізкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток

Контракт Газпрому та Нафтогазу на транзит палива через Україну закінчується у 2024 році. У липні Штати і ФРН домовилися про угоду, згідно з якою Німеччина в умовах запуску Північного потоку-2 повинна допомогти Києву продовжити договір ще на 10 років.

Втім, у Кремлі сказали, що РФ не зацікавлена в продовженні договору на транзит газу через Україну до Європи. Москва бачить свою вигоду тільки у тому випадку, якщо країни ЄС закуповуватимуть більше газу. Допоки немає такого запиту, росіяни не вважають це питання актуальним.

Глава керуючої компанії ГТС України Сергій Макогон казав, що Росія вже взимку може зупинити транзит газу шляхом української газотранспортної системи. У такому випадку роботу магістралі запустять в режимі реверсу.

16 грудня німецький регулятор оголосив про те, що сертифікацію Північного потоку-2 не буде завершено у першій половині 2022 року. Причиною тому є невідповідність проекту німецькому законодавству. Запуск трубопроводу відкладається мінімум до літа наступного року.

viber
Євросоюз Газпром транзит газу в Європу Ціна на газ у Європі
Зараз ви переглядаєте новину «Шантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяГороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастя Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриЯк змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедури Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинСмачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилин Смачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецептиСмачні та легкі три страви на Новий рік 2022: дивовижні рецепти
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
23:46

Копи Дніпра вразили своїм вчинком: несамовиті фото

23:28

В Україні зростуть пенсії: кого і коли чекає підвищенняВідео

23:21

Які сухофрукти найшкідливіші - відповідь вчених

23:07

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифікатаВідео

23:00

Чому не можна мити підлогу старим одягом і футболкамиВідео

Реклама
22:38

Maruv стала жертвою російських аферистівВідео

22:31

Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на ДонбасіВідео

21:59

Шмигаль перерахував загрози опалювального сезонуВідео

21:45

Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу СШАВідео

21:44

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволилиВідео

21:28

Який овоч хороший в "будівництві" кісток-коментар вчених

21:18

2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусуПогляд

21:04

Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документівВідео

20:43

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

20:37

Місяць Козерога: що потрібно зробити знакам Зодіаку, щоб залучити удачу і щастяВідео

20:35

Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

20:29

Українська блогерка відразу після розлучення показала публіці свого нового хлопця

19:58

Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки РосіїВідео

19:47

Дві області вимагають перейменування Росії

19:36

Надя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджуВідео

Реклама
19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерти пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

Реклама
15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти