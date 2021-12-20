Шантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду

Газпром різко знизив постачання газу до Європи через Польщу / Reuters

Ціна на газ у Європі знову зросла і за даними на понеділок, 20 грудня, становить близько 1700 доларів за одну тисячу кубометрів. Росія на тлі очікування перших морозів знижує прокачування газу магістраллю Ямал-Європа, з точки зору фізичних постачань труба може балансувати на межі зупинки. Газпром проводить технічні роботи щодо Північного потоку-2 і почав заповнювати другу нитку трубопроводу газом.

Згідно з даними лондонської біржі ICE Futures, ціна ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах на січень становить близько 1700 доларів за тисячу кубічних метрів.

Газпром знижує транзит газу до Європи

Паливо подорожчало через зниження Газпромом постачань газу магістраллю Ямал-Європа. Як повідомляв Інтерфакс, у неділю, 19 грудня, Росія забронювала тільки 4,3% потужностей для транзиту газу через Польщу на 20 грудня. На аукціоні для броні пропонувалися потужності з постачання газу об'ємом 89,1 млн куб. м на добу, у той час, коли росіяни забронювали 3,8 млн кубометрів. Таким чином, трубопровід опинився фактично на межі зупинки.

Друга нитка ПП-2 заповнюється газом

У компанії Nord Stream AG заявили про продовження технічних робіт щодо газопроводу Північний потік-2. У п'ятницю, 17 грудня, стартувало заповнення газом другої нитки трубопроводу. До цього по другій ниткці успішно завершилися пусконалагоджувальні роботи, які проводилися з метою контролю цілісності магістралі.

Газпром завершив постачання газу через Україну на 2021 рік

Пресслужба Газпрому 15 грудня повідомила, що Газпром вже прокачав 40 мільярдів кубометрів газу до Європи через територію України. Такі обсяги постачань прописані в транзитному договорі. У компанії заявили про виконання зобов'язань.

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читайте такожСША та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниНагадаємо, раніше в керуючій компанії ГТС України заявили, що Газпром у 2021 році прокачав на 30% менше обсягів газу українською територією, ніж минулого року. Всього Росія поставила до країни ЄС 145 мільярдів кубометрів палива - це мінімальний показник за останні 6 років.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі почала різко зростати ще в серпні на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубометрів палива в країнах ЄС регулярно досягала рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна різко зросла до 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін сказав, що Газпром готовий збільшити постачання газу на 15%. Після цієї заяви ціна різко знизилася до 988 доларів.

16 грудня середня вартість тисячі кубометрів газу у Європі становила близько 1519 доларів. Це був максимальний показник з початку жовтня. Ціна зросла після того, як міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації Північного потоку-2.

Газову криза у Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в сховищах і відмова Газпрому прокачувати додаткові обсяги палива шляхом української ГТС. Росія очікує на запуск своєї магістралі Північний потік-2, щоб запустити транзит газу в обхід України.читайте такожРізкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток

Контракт Газпрому та Нафтогазу на транзит палива через Україну закінчується у 2024 році. У липні Штати і ФРН домовилися про угоду, згідно з якою Німеччина в умовах запуску Північного потоку-2 повинна допомогти Києву продовжити договір ще на 10 років.

Втім, у Кремлі сказали, що РФ не зацікавлена в продовженні договору на транзит газу через Україну до Європи. Москва бачить свою вигоду тільки у тому випадку, якщо країни ЄС закуповуватимуть більше газу. Допоки немає такого запиту, росіяни не вважають це питання актуальним.

Глава керуючої компанії ГТС України Сергій Макогон казав, що Росія вже взимку може зупинити транзит газу шляхом української газотранспортної системи. У такому випадку роботу магістралі запустять в режимі реверсу.

16 грудня німецький регулятор оголосив про те, що сертифікацію Північного потоку-2 не буде завершено у першій половині 2022 року. Причиною тому є невідповідність проекту німецькому законодавству. Запуск трубопроводу відкладається мінімум до літа наступного року.