УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Зростання ціни на газ у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2: Україна заявила про обвал транзиту

16 грудня 2021, 16:14

Газпром за весь 2021 рік прокачає до Європи мінімум обсягів газу за останні 6 років.

газ_транзит газу
Росія скоротила постачання газу до Європи через Україну на 30% - ОДТСУ / Reuters

Російська корпорація Газпром за 2021 рік прокачала до Європи через територію України 40 мільярдів кубометрів газу. Це на 30% менше, ніж минулого року, і на 45% менше показника 2019 року. Всього за поточний рік обсяг постачань російського газу до країн ЄС складе близько 145 мільярдів кубометрів, що є мінімальним показником за останні 6 років. Висока ціна на газ у Європі є результатом шантажу з боку Газпрому через Північний потік-2, у Брюсселі повинні зробити відповідні висновки. Про це заявив керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Росія в поточному році загалом знизила постачання газу до Європи до обсягів шестирічного мінімуму. Причому така ситуація відбувається на тлі надзвичайно високих цін на газ в Євросоюзі і зростання постачань палива до Туреччини і Китаю.

false

читайте такожПівнічний потік-2 зупинить транзит газу через Україну: Зеленський попередив Європу про потужний ударГлава ОГТСУ зазначив, що Росія, незважаючи на обіцянки влади щодо додаткових постачань газу до України, не бронює додаткових потужностей української газотранспортної системи для постачань газу до Європи.

"Газпром рапортує про прокачку через Україну у 2021 році 40 млрд м3. Це майже на 30% менше ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019. Взагалі у 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд м3, що стане мінімумом за останні 6 років та менше ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максімальнмх цін на газ у ЄС та значим зростанням постачання газу до Туреччини та Китаю. Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн м3 за добу.", - пише Макогон.

Він також акцентував увагу на тому, що висока ціна на газ у Європі є результатом шантажу Газпрому, який відмовляється від збільшення постачань газу шляхом ГТС України допоки, доки не буде сертифіковано газопровід Північний потік-2. У Європі повинні зробити висновки і подумати над питанням зменшення залежності від російського газу.

Реклама

"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований Півничний Потік 2. Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - додав директор компанії.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

Також він уточнив, що потужність української магістралі дозволяє забезпечити весь експорт Газпрому без всіх російських трубопроводів. Тому будівництво газопроводу Північний потік-2 навряд чи є доцільним.

"Потужність української ГТС складає 145 млрд м3. Це якраз достатньо щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС навіть без інших існуючих газогонів (ПП1, Ямал та інші). Яка необхідність будувати Північний Потік 2? Чи є газ, який потрібно прокачати до ЄС?"- підкреслив Сергій Макогон.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі ще з серпня почала стрімко зростати через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів регулярно била рекорди. Наприклад, 6 жовтня вона злетіла до 1924 долара. Президент Росії Володимир Путін тоді сказав, що Газпром готовий збільшити постачання газу до країн ЄС на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

13 грудня середня вартість тисячі кубометрів газу у Європі різко піднялася до позначки близько 1360 доларів. Тоді це стало максимальним показником з початку жовтня. Ціна зросла після заяви очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок про те, що сертифікація Північного потоку-2 припинена через невідповідність проекту Газпрому енергетичним правилам ЄС.

16 грудня ціна на газ у Європі в середньому становить 132,5 євро за МВт-год – близько 1519 доларів за 1 тисячу кубометрів.читайте такожМіж Україною і РФ вибухнула газова війна: Газпром готовий повністю обрубати постачання газу по ГТС

Газова криза в ЄС трапилась у зв'язку з певними причинами, серед яких виділяють низький рівень запасів палива в газових сховищах Європи і відмову Газпрому від прокачування додаткових обсягів газу через ГТС України. Росія очікує на запуск трубопроводу Північний потік-2, яким газ піде до Європи в обхід української газотранспортної системи.

Договір Газпрому та Нафтогазу на транзит російського газу через Україну до Європи завершується у 2024 році. У липні США і Німеччина уклали угоду, яка передбачає допомогу Берліна в продовженні угоди ще на 10 років. Угоду повинні подовжити в умовах запуску ПП-2.

Однак у Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена в пролонгації з Україною контракту на транзит газу до Європи. Москві це буде вигідно у тому випадку, якщо з Європи з'явиться запит на додаткові постачання палива. Наразі російська влада не вважає це питання актуальним.

Директор ОГТСУ Сергій Макогон попереджав, що Росія вже взимку може припинити транзит газу через Україну. І тоді Київ буде змушений запустити роботу ГТС в режимі реверсу.

Втім, 16 грудня німецький регулятор заявив, що рішення про успішну сертифікації Північного потоку-2 не буде ухвалено в першій половині 2022 року. Проект не відповідає німецькому законодавству. Тому запуск магістралі відкладається мінімум до літа наступного року.

viber
Газпром ГТС транзит газу в Європу новини України Сергій Макогон
Зараз ви переглядаєте новину «Зростання ціни на газ у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2: Україна заявила про обвал транзиту». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісникиГороскоп на сьогодні 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісники Прикмети на 13 грудня: що не можна робити в день святого Андрія і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 грудня: що не можна робити в день святого Андрія і як не потрапити в біду Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньГороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажань Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:54

В Італії 81-річний пенсіонер вбив свою доглядальницю з України

17:39

У Раді помічниця Арахамії впала і знепритомніла: депутати кинулися рятуватиВідео

17:35

Дика "розвага" на кладовищі: в Одесі підлітки помочилися на могили

17:28

Jerry Heil заспівала українською мовою хіт дискотеки 80-х Біла ніч Віктора СалтиковаВідео

17:27

Україна в оточенні 500-600 тисяч військових РФ: Данілов назвав план наступу КремляВідео

Реклама
17:23

День ангела в січні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

17:19

Не яро чекають в НАТО: Кулеба назвав брак саміту Східного партнерства в БрюсселіВідео

17:02

Дружина Дмитра Гордона зізналася, чи вона його "вкрала" з попередньої сім'їВідео

16:39

Статус "спонсор тероризму" та мільйони Києву: у США пригрозили РФ через вторгнення в УкраїнуВідео

16:38

Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": кому прийшли ковідні грошіВідео

16:23

Арестович пояснив, як визнання наявності військ РФ на Донбасі зіграє на руку Україні

16:20

У Харкові новорічна гірлянда покалічила дитинуВідео

16:14

Зростання ціни на газ у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2: Україна заявила про обвал транзитуВідео

15:59

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

15:56

У Польщі зареєстрований перший випадок "Омікрону"Відео

15:56

Курцям закрутили гайки: Рада заборонила міцні та ментолові сигаретиВідео

15:36

У Києві спалахнула багатоповерхівка: є жертвиВідео

15:21

"Велике будівництво": на Черкащині відкрили проїзд відремонтованою об'їзною Тального

15:06

У США білка щодня приходить в ресторан за "замовленням"

14:59

Струс мозку і безліч забоїв: в Одесі на дітей впала стеляВідео

Реклама
14:58

"Зовсім не чують лікарів": медик назвала категорію людей, які важче переносять Covid-19Відео

14:56

Тарифи накрутять: українців попередили про провал з субсидіями через "дірку" в бюджетіВідео

14:53

Вихідні в січні 2022 в Україні: скільки додаткових днів відпочинку принесуть новорічні свята

14:42

Новий сплеск захворюваності на COVID-19 в Україні: у МОЗ розповіли про терміниВідео

14:33

Горе у родині "британського Шерлока" - Бенедикт Камбербетч втратив сестру

14:19

Шантаж Газпромом Європи призвів до контрудару Німеччини: запуск ПП-2 зарубали мінімум на піврокуВідео

13:59

Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

13:58

Захоплююче видовище: небо над Києвом вразило неймовірним забарвленням

13:57

Війська РФ на Донбасі: У Путіна оцінили несподіване рішення російського судуВідео

13:53

День зимового сонцестояння 2021: дата, традиції і заборони дня

13:47

Унікальна операція: у Львові медики ювелірно зашили серце п'ятирічної дитиниВідео

13:34

Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання

13:16

Кіану Рівз вперше за десять років пояснив, що відбувається на легендарному мемі "Сумний Кіану"Відео

13:10

Мати шукала дитину в задимленому будинку: у Лубнах трагічно загинула півторарічна дівчинка

13:00

Гороскоп на завтра 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиВідео

12:49

"Мільйони жертв": Зеленський розкрив найгірший сценарій війни РФ з УкраїноюВідео

12:27

У Путіна висловилися про переговори з Зеленським і назвали головну умовуВідео

12:27

Потужний сигнал Україні і нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки ЗаходуВідео

12:18

У МОЗ назвали дату введення бустерної вакцинації в УкраїніВідео

12:15

"Ковідна тисяча" почне приходити з 20-21 грудня - ФедоровВідео

Реклама
12:15

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

12:07

Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця

11:59

Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році

11:57

"Врятуйте мене, я туди не хочу": Луценко розповів, як Зеленський міг опинитися в партії Порошенка

11:48

"Мені так не вистачало саме цього": Злата Огневич в зухвалому вбранні поділилася тим, чого так сильно чекала

11:36

Нові зони карантину: Україна стала "жовтою" і "помаранчевою", ще 4 регіони вже не будуть "червоними"Відео

11:35

Тарифи на холодну воду підскочать: коли та на скільки українці заплатять більшеВідео

10:55

Шмигаль запропонував примусово вилучати земельні ділянки українців: деталі законопроекту

10:31

Порошенко влаштував скандал у Раді, зірвав прямий ефір і нарвався на тролінг "слуги народу"Відео

10:30

Названо два незвичайних симптоми Омікрон-штаму коронавірусу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти