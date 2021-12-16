Зростання ціни на газ у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2: Україна заявила про обвал транзиту

Росія скоротила постачання газу до Європи через Україну на 30% - ОДТСУ / Reuters

Російська корпорація Газпром за 2021 рік прокачала до Європи через територію України 40 мільярдів кубометрів газу. Це на 30% менше, ніж минулого року, і на 45% менше показника 2019 року. Всього за поточний рік обсяг постачань російського газу до країн ЄС складе близько 145 мільярдів кубометрів, що є мінімальним показником за останні 6 років. Висока ціна на газ у Європі є результатом шантажу з боку Газпрому через Північний потік-2, у Брюсселі повинні зробити відповідні висновки. Про це заявив керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Росія в поточному році загалом знизила постачання газу до Європи до обсягів шестирічного мінімуму. Причому така ситуація відбувається на тлі надзвичайно високих цін на газ в Євросоюзі і зростання постачань палива до Туреччини і Китаю.

читайте такожПівнічний потік-2 зупинить транзит газу через Україну: Зеленський попередив Європу про потужний ударГлава ОГТСУ зазначив, що Росія, незважаючи на обіцянки влади щодо додаткових постачань газу до України, не бронює додаткових потужностей української газотранспортної системи для постачань газу до Європи.

"Газпром рапортує про прокачку через Україну у 2021 році 40 млрд м3. Це майже на 30% менше ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019. Взагалі у 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд м3, що стане мінімумом за останні 6 років та менше ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максімальнмх цін на газ у ЄС та значим зростанням постачання газу до Туреччини та Китаю. Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн м3 за добу.", - пише Макогон.

Він також акцентував увагу на тому, що висока ціна на газ у Європі є результатом шантажу Газпрому, який відмовляється від збільшення постачань газу шляхом ГТС України допоки, доки не буде сертифіковано газопровід Північний потік-2. У Європі повинні зробити висновки і подумати над питанням зменшення залежності від російського газу.

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"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований Півничний Потік 2. Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - додав директор компанії.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

Також він уточнив, що потужність української магістралі дозволяє забезпечити весь експорт Газпрому без всіх російських трубопроводів. Тому будівництво газопроводу Північний потік-2 навряд чи є доцільним.

"Потужність української ГТС складає 145 млрд м3. Це якраз достатньо щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС навіть без інших існуючих газогонів (ПП1, Ямал та інші). Яка необхідність будувати Північний Потік 2? Чи є газ, який потрібно прокачати до ЄС?"- підкреслив Сергій Макогон.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі ще з серпня почала стрімко зростати через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів регулярно била рекорди. Наприклад, 6 жовтня вона злетіла до 1924 долара. Президент Росії Володимир Путін тоді сказав, що Газпром готовий збільшити постачання газу до країн ЄС на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

13 грудня середня вартість тисячі кубометрів газу у Європі різко піднялася до позначки близько 1360 доларів. Тоді це стало максимальним показником з початку жовтня. Ціна зросла після заяви очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок про те, що сертифікація Північного потоку-2 припинена через невідповідність проекту Газпрому енергетичним правилам ЄС.

16 грудня ціна на газ у Європі в середньому становить 132,5 євро за МВт-год – близько 1519 доларів за 1 тисячу кубометрів.читайте такожМіж Україною і РФ вибухнула газова війна: Газпром готовий повністю обрубати постачання газу по ГТС

Газова криза в ЄС трапилась у зв'язку з певними причинами, серед яких виділяють низький рівень запасів палива в газових сховищах Європи і відмову Газпрому від прокачування додаткових обсягів газу через ГТС України. Росія очікує на запуск трубопроводу Північний потік-2, яким газ піде до Європи в обхід української газотранспортної системи.

Договір Газпрому та Нафтогазу на транзит російського газу через Україну до Європи завершується у 2024 році. У липні США і Німеччина уклали угоду, яка передбачає допомогу Берліна в продовженні угоди ще на 10 років. Угоду повинні подовжити в умовах запуску ПП-2.

Однак у Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена в пролонгації з Україною контракту на транзит газу до Європи. Москві це буде вигідно у тому випадку, якщо з Європи з'явиться запит на додаткові постачання палива. Наразі російська влада не вважає це питання актуальним.

Директор ОГТСУ Сергій Макогон попереджав, що Росія вже взимку може припинити транзит газу через Україну. І тоді Київ буде змушений запустити роботу ГТС в режимі реверсу.

Втім, 16 грудня німецький регулятор заявив, що рішення про успішну сертифікації Північного потоку-2 не буде ухвалено в першій половині 2022 року. Проект не відповідає німецькому законодавству. Тому запуск магістралі відкладається мінімум до літа наступного року.