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Різкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток

13 грудня 2021, 20:31

Ціна на газ у Європі досягла максимального показника з початку жовтня.

газ
Поки у Європі газова криза і високі ціни на паливо, Газпром фіксує подвійний прибуток / Reuters

Газова криза в ЄС триває. Вартість 1 тисячі кубометрів палива в порівнянні з показниками на п'ятницю, 10 грудня, збільшилася на 7,5% і вже в понеділок, 13 грудня, досягла рівня близько 1360 доларів. Це максимальний показник з початку жовтня, коли ціна на газ у Європі наблизилася до 1924 долара за тисячу кубічних метрів. Зміни відбулися на тлі заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок щодо ситуації з припиненням сертифікації Північного потоку-2.

Згідно з даними біржи ICE Futures, ціна січневого ф'ючерсу досягла 116,5 євро за МВт-год, або ж близько 1360 доларів за одну тисячу кубічних метрів. Така вартість є максимальним показником з початку жовтня.

читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через УкраїнуПримітно, зростання ціни на газ у Європі пов'язане, серед іншого, і з заявою міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка сказала, що наразі сертифікація Північного потоку-2 призупинена у зв'язку з невідповідністю проекту Газпрому енергетичним правилам Європи.

Очільниця МЗС уточнила, що для продовження сертифікації ПП-2 слід провести анбандлінг (за вимогами Третьої газової директиви ЄС, одна і та ж компанія не може одночасно займатися видобутком, постачанням і транзитом газу. Компанія-оператор магістралі належить Газпрому, тому проект не відповідає європейським правилам, - ред.).

Зліт цін на газ у Європі призвів до подвійного прибутку Газпрому

Російська транснаціональна корпорація на тлі зростання вартості газу у Європі в два рази збільшила прибуток від продажу палива.

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Як повідомляє ТАСС з посиланням на відомості Федеральної митної служби, за 9 місяців 2021 року компанія отримала від експорту газу 39,58 млрд. доларів. Примітно, що це більш ніж в два рази більше, ніж за той же торішній період.

Фізичний обсяг постачань газу зріс на 5,7%, в результаті чого досяг показника в 171,5 млрд. куб. м.читайте такожГазова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газу

Підкреслюється, що в жовтні Газпром зменшив постачання газу на 9,3% в порівнянні з серпнем – до 13,9 мільярдів кубометрів. Однак у вартісному вираженні обсяг постачань палива збільшився на 30,8% - до 6,17 млрд. доларів.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що Газпром у жовтні і листопаді знизив постачання газу до Європи на 25% у порівнянні з минулорічними показниками.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла через газову кризу, з якою зіткнулися країни Європейського Союзу ще на початку серпня. Вартість тисячі кубічних метрів газу регулярно досягала рекордних позначок. Зокрема, 6 жовтня ціна й зовсім злетіла до 1924 долара. Тоді російський президент Володимир Путін заявив про те, що Газпром готовий збільшити обсяги прокачування газу до країн ЄС на 15%. Після цього ціна різко впала до 988 доларів.

Газову кризу у Європі пояснюють низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в європейських підземних газових сховищах після холодної зими, і політикою Газпрому, який в такій ситуації вирішив відмовитися від додаткових постачань газу до ЄС шляхом території України. Росія не зацікавлена в суттєвому прокачуванні палива шляхом української ГТС, оскільки очікує на запуск свого газопроводу Північний потік-2, яким газ піде в обхід України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни ще з самого початку забронювали менше потужностей української ГТС для постачань газу до країн Євросоюзу. Наразі Москва поставила ультиматум Брюсселю: або європейці вирішують проблеми із запуском Північного потоку-2 і отримують газ дешевше, або Росія не використовуватиме для прокачування палива до Європи українську газотранспортну систему.

У компанії-операторі ГТС України заявили, що газова криза у Європі і високі ціни на паливо - результат політики Газпрому, який, таким чином, намагається отримати преференції в ситуації з сертифікацією магістралі ПП-2

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новини Росії Газпром Північний потік-2 Ціна на газ у Європі
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