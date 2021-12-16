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Шантаж Газпромом Європи призвів до контрудару Німеччини: запуск ПП-2 зарубали мінімум на півроку

16 грудня 2021, 14:19

Операційна діяльність компанії-оператора газопроводу Північний поті-2 не відповідає законам Німеччини.

Північний потік-2
Німеччина відмовилася завершувати процес сертифікації ПП-2 / Reuters

Німецький регулятор не ухвалюватиме рішення щодо сертифікації компанії-оператора російського енергетичного проекту Північний потік-2 у першій половині 2022 року. Запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.

Як повідомляє Bloomberg, Федеральне мережеве агентство не має наміру виносити вердикт з питання сертифікації компанії-оператора СП-2 в першій половині наступного року.

У німецькому регуляторі підкреслили, що причиною є вимога щодо перегляду операційної діяльності Nord Stream-2, яка повинна бути адаптована до німецького законодавства.

Як уточнює Reuters, регулятор виключає сертифікацію проекту Північний потік-2 в першій половині наступного року.

"У першому півріччі 2022 року не буде", - сказав керівник Bundesnetzagentur Йохан Хоманн.

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Також він додав, що Nord Stream 2, компанія-оператор магістралі, запустила процес створення дочірнього підприємства у ФРН за вимогами законодавства.

Зупинка сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада ухвалило рішення щодо призупинки процедурисертифікації проекту Північний потік-2. Причиною назвали невідповідність структури власності проекту вимогам національного німецького законодавства.

У ФРН поставили Росії умову, згідно з якою компанія Nord Stream AG повинна зареєструвати в країні нову компанію і віддати їй у власність частину магістралі ПП-2, що пролягає територією Німеччини.читайте такожРізкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток

Допоки, доки вимога не буде виконана, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія виконає всі вимоги Німеччини щодо Північного потоку-2 для того, щоб максимально прискорити запуск трубопроводу.

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок підкреслила, що сертифікація ПП-2 була зупинена регулятором через те, що проект не відповідає енергетичним правилам Євросоюзу щодо анбандлінгу та інших питань.

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла на тлі газової кризи, яка почалася в країнах Євросоюзу ще на початку серпня. З того моменту вартість тисячі кубометрів газу на європейському ринку регулярно била рекорди. Наприклад, 6 жовтня ціна злетіла до 1924 долара. Президент РФ Володимир Путін оголосив про готовність Газпрому збільшити обсяги постачань газу до Європи на 15%. Після цього ціна на паливо різко знизилася до 988 доларів.читайте такожПровал нової "угоди" США і ФРН: Німеччина не зарубає ПП-2, якщо РФ нападе на Україну - Bloomberg

Газову криза у Європі пояснюють переліком причин, серед яких низький рівень запасів газу в європейських підземних газових сховищах, а також політика Газпрому, який відмовляється від додаткових постачань палива шляхом української ГТС, очікуючи на запуск свого трубопроводу Північний потік-2, яким прокачування газу піде в обхід України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. Як розповів менеджер, росіяни заздалегідь забронювали на 2021 рік менше потужностей ГТС України для постачань газу до ЄС. Наразі, за його словами, Москва фактично поставила ультиматум Брюсселю: або запуск Північного потоку-2 з подальшим зниженням ціни на газ, або дороге паливо і відмова Росії використовувати українську магістраль для постачань газу до Європи.

У керуючій компанії ГТС України сказали, що газова криза у Європі і високі ціни на газ спровоковані Газпромом, який торгується за вигідні для себе умови в процесі сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

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