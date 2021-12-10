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Росія вже взимку може зарубати транзит газу через Україну: Макогон оголосив про сценарій роботи ГТС

10 грудня 2021, 16:41

Якщо транзиту газу не буде, вперше за 12 років Україні доведеться запустити ГТС на реверсі, сказав Сергій Макогон.

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Припинення транзиту газу через Україну стане відкритою агресією - ОДТСУ / Reuters

Можливий сценарій, за якого Росія зупинить транзит газу через Україну до Європи вже цієї зими. Така ситуація означатиме необґрунтовану агресію. Якщо прокачування газу шляхом української магістралі зупиниться, то вперше з 2009 року потрібно буде запускати трубу на реверсі, проте в компанії-операторі ГТС готові до такого повороту подій. Про це заявив генеральний директор компанії-оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

У інтерв'ю Бізнес.цензор.нет він розповів про те, що Росія здійснює політичний тиск на Україну. Після зупинки експорту російського вугілля, концентрації військ на кордоні і блокади постачань вугілля з Казахстану, Москва може перейти до наступного кроку – припинення транзиту газу до Європи шляхом ГТС.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"Враховуючи всі ці події, не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Тоді вже будуть скинуті всі маски - це буде відкрита, нічим не обґрунтована агресія. Я сподіваюся, що до цього не дійде", - зазначив Макогон.

Згідно з його заявою, компанія-оператор магістралі готова до зупинки транзиту палива. Технічно магістраль може працювати на ресурсах, які були акумульовані з метою проходження опалювального сезону взимку. Потрібно буде запустити ГТС на реверсі, що вже відбувалося у 2009 році. До такого сценарію в компанії готові.

"Але коли не буде транзиту, нам потрібно буде запустити нашу ГТС в реверсі. Тобто піднімати наш газ із західних ПСГ і гнати його на схід. Ми вже робили це у 2009 р. Всі ці роки ми готувалися до такої ситуації. У січні 2020 р., коли різко впав транзит, ми запускали цей реверс. Та ситуація показала, що все працює. Це не стандартна робота ГТС, будуть складності. Але ми до неї готові", - підкреслив Сергій Макогон.

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Транзит газу через Україну до Європи

Договір Газпрому та Нафтогазу на прокачування газу до Європи закінчується у 2024 році. Угода США і Німеччини щодо Північного потоку-2 передбачає, що Берлін, в обмін на запуск труби Газпрому, повинен допомогти Києву зберегти транзит газу терміном на 10 років.

Однак у компанії-операторі ГТС вважають, що Києву не гарантують збереження транзиту газу до Європи після того, як відбудеться запуск Північного потоку-2.

Голова правління компанії Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що компанія готова продовжити угоду на прокачування газу через ГТС України. Втім, Київ розраховуватиме на збереження тих обсягів палива, які наразі йдуть транзитом до Європи.

Однак Вітренко не виключає сценарію повного припинення транзиту газу через Україну до Європи після того, як запрацює ПП-2.

Газпром відмовлявся збільшувати обсяги прокачування газу через Україну, проте 8 листопада транзит зріс до 88 мільйонів кубометрів на добу.

10 листопада Газпром забронював максимальний обсяг потужностей української ГТС для постачань газу до Європи.

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