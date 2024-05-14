Серйозні прориви армії РФ на Харківщині малоймовірні - Держдеп США

Упродовж наступних тижнів окупанти намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, і, можливо, досягнуть певних успіхів.

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Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Deep State, скріншот

Російські окупаційні війська, які зараз намагаються просуватися в Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі. Про це заявив заступник спікера Держдепу США Ведант Пател на брифінгу.

За його словами, у США очікують, що росіяни впродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, та, можливо, досягнуть певних успіхів, але незначних.

"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і згодом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", - сказав Пател.

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Він додав: США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 14 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це стало першим візитом чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Як пише Reuters, мета поїздки Блінкена до Києва - "продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні".

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум". Водночас Буданов прогнозує, що стабілізувати фронт і потіснити росіян через кордон вдасться упродовж наступних кількох днів.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 13 травня зазначають, що російські окупанти продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, віддають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною.

14 травня аналітики DeepState повідомили, що армія країни-агресора РФ окупувала село Лук'янці на півночі Харківської області.

Аналітики також повідомили, що окупанти просунулися біля Вовчанська, у Глибокому, біля Ягідного, на південь від Первомайського, у Красногорівці та біля Вербового.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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