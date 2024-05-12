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РФ може оточити Харків: майор про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

Олексій Тесля
12 травня 2024, 21:30
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Олексій Гетьман оцінив імовірність захоплення Харкова окупантами РФ.
Харьков
РФ може атакувати Харків, не виключає Олексій Гетьман / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Не можна виключати атаку російських окупантів на Харків, але вона не буде прямолінійною - "в лоб", заявив майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман.

Він зазначив, що окупанти не один місяць приблизно такою самою кількістю людей намагалися взяти Бахмут та Авдіївку, тож, коли йдеться про Харків, це набагато складніше зробити, наголосив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Однак вони можуть спробувати певним чином оточити місто, створити таку блокаду, тому що в іншому разі вуличні бої в Харкові можуть тривати кілька років", - наголосив український захисник.

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Він упевнений у тому, що якщо РФ хоче захопити таке місто як Харків, росіянам треба більше збройних сил, ніж у них зараз є на цьому напрямку.

"Але якщо росіяни посиляться, то зможуть спробувати це зробити. Загалом зараз на Сумському та Харківському напрямках угруповання росіян становить близько 70 тис. особового складу. Вони можуть робити такі невеликі наступальні дії, десь просуватися... Навіщо вони це роблять? Цілком можливо, що росіяни хочуть створити певний плацдарм. У них планується мобілізація, і вже мобілізовано понад 120 тис. осіб, які можуть бути туди направлені", - додав Гетьман.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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