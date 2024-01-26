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"Постраждають люди": у Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні

Анна Ярославська
26 січня 2024, 06:46
Сполучені Штати не можуть надавати Києву пакети військової підтримки з грудня 2023 року, оскільки Конгрес досі не проголосував за новий пакет.
'Постраждають люди': у Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні
Якщо Конгрес не проголосує за допомогу, український народ відчує наслідки Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Пентагону

Якщо законодавці в Конгресі й надалі зволікатимуть із рішенням про схвалення військової допомоги Україні, українці незабаром почнуть відчувати наслідки відсутності подальшої підтримки США. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми очікуємо і сподіваємося, що Конгрес зможе діяти якнайшвидше і оперативніше, щоб ми могли далі виконувати наші зобов'язання щодо підтримки українських партнерів", - сказав він під час брифінгу в Держдепі.

Пател зазначив, що йдеться не лише про допомогу у сфері безпеки, а також про економічну та гуманітарну підтримку.

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"Якщо ми не зможемо цього зробити, будуть реальні, справжні, відчутні наслідки. І, нарешті, постраждають люди в Україні та їхні зусилля у боротьбі з російською агресією", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Крім того, він заявив, що під загрозою опиниться і діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які займаються допомогою України.

Водночас заступник представника Міноборони США Сабріна Сінгх нагадала на брифінгу, що Сполучені Штати не можуть надавати Києву пакети військової підтримки з грудня 2023 року, оскільки Конгрес досі не проголосував за новий пакет.

За її словами, раніше цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, щоб з'ясувати, що потрібне Україні.

Сінгх також додала, що ненадання військової допомоги Україні з боку США викликає занепокоєння, оскільки "підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою для демонстрації єдиного послання не лише європейському світу та Росії, а й усьому світу".

Військова допомога Україні

У США закінчилися гроші, виділені для військової допомоги Україні. Через відсутність грошей Вашингтон не може постачати Києву ракети та боєприпаси на тому рівні, що рік тому. Про це 24 січня заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

Бойові дії в Україні протягом кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес США має прискорити рішення щодо продовження військової підтримки Києва. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні із Росією. Якщо РФ переможе, то атакує іншу країну. Про це президент Польщі Анджей Дуда.

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