'Сильний сигнал заспокоєння українцям': Блінкен приїхав до Києва - Reuters

Мета поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена - продемонструвати солідарність США з Україною.

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Ентоні Блінкен приїхав до Києва вранці 14 травня / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Уранці у вівторок, 14 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це стало першим візитом чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Як пише Reuters, мета поїздки Блінкена до Києва - "продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні".

Блінкен сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі". Про це сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожують із Блінкеном.

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"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що нашу додаткову допомогу надаватимуть у такий спосіб, щоб допомогти зміцнити їхню (ЗСУ, - ред.) оборону і дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - сказав співрозмовник видання.

Чиновник також додав, що артилерія, ракети великої дальності й ракети ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять в українські війська.

Повідомляється також, що Блінкен запевнить українських високопосадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Пізніше Ентоні Блінкен опублікував у Twitter фото із Києва.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії", - написав держсекретар.

Ентоні Блінкен у Києві / Фото: twitter.com/SecBlinken

Військова допомога Україні від США - останні новини

У лютому Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами щодо питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроєкт отримав підтримку більшості конгресменів - "за" проголосували 310, "проти" - 112.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів.

Більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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