Українська співачка народила третю дитину і показала обличчя малюка - деталі

Коротко:
- СолоХа народила хлопчика
- Що вона написала про його появу
Українська популярна співачка СолоХа повідомила про те, що сьогодні, 20 серпня, вона стала мамою втретє.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася, що народила хлопчика, якого назвала Акімом.
"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає", - написала СолоХа.
Також вона показала й обличчя дитини, на кадрах видно, що артистку привітали великими букетами квітів і повітряними кульками блакитного кольору.
Особисте життя СолоХи
Нагадаємо, співачка народила третю дитину, від колишнього чоловіка вона виховує дівчинку Аріану, а в другому шлюбі в неї народилася донька Євлалія. Також нещодавно їй приписували роман з актором Тарасом Цимбалюком і навіть ходили чутки про те, що вона вагітна від нього, але артисти спростували такі розмови.
Про персону: СолоХа
СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модная правда". Відома своїми яскравими образами та непересічними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).
