Українська співачка народила третю дитину і показала обличчя малюка - деталі

СолоХа стала багатодітною мамою.

https://glavred.net/starnews/ukrainskaya-pevica-rodila-tretego-rebenka-i-pokazala-lico-malysha-detali-10691183.html Посилання скопійоване

СолоХа - народження сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

Коротко:

СолоХа народила хлопчика

Що вона написала про його появу

Українська популярна співачка СолоХа повідомила про те, що сьогодні, 20 серпня, вона стала мамою втретє.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася, що народила хлопчика, якого назвала Акімом.

відео дня

"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає", - написала СолоХа.

СолоХа народила сина / фото: скрін instagram.com, СолоХа

Також вона показала й обличчя дитини, на кадрах видно, що артистку привітали великими букетами квітів і повітряними кульками блакитного кольору.

СолоХа з сином / фото: instagram.com, СолоХа

Особисте життя СолоХи

Нагадаємо, співачка народила третю дитину, від колишнього чоловіка вона виховує дівчинку Аріану, а в другому шлюбі в неї народилася донька Євлалія. Також нещодавно їй приписували роман з актором Тарасом Цимбалюком і навіть ходили чутки про те, що вона вагітна від нього, але артисти спростували такі розмови.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Вас може зацікавити:

Про персону: СолоХа СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модная правда". Відома своїми яскравими образами та непересічними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред