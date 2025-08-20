Знайдена в калюжі крові: співачка Брекстон опинилася в жахливій ситуації

Американська співачка й акторка поскаржилася на жахливу ситуацію, яка трапилася з нею.

https://glavred.net/starnews/naydena-v-luzhe-krovi-pevica-brekston-okazalas-v-uzhasnoy-situacii-10691201.html Посилання скопійоване

Теймар Брекстон розповіла про жахливу ситуацію / Колаж Главред, фото Instagram/tamarbraxton

Коротко:

Хто знайшов американську співачку

У якому вона стані зараз

Американська співачка, авторка пісень і танцівниця Теймар Брекстон розповіла, що прокинулася в калюжі крові після загадкової аварії, яка ледь не закінчилася смертю, залишивши її з переломом носа і вибитими зубами.

"Мені було важко писати це, але всі продовжують мені телефонувати, і, чесно кажучи, я навіть не можу толком говорити, я така слабка", - написала співачка у своїх Instagram-історіях, які цитує Page Six.

відео дня

"У неділю я мало не померла. Мене знайшла в калюжі крові подруга з травмою обличчя. З кожним днем усе стає гірше. Я зламала ніс, втратила кілька зубів і рухливість", - пише вона.

Співачка Брекстон пережила дивну ситуацію / Фото Instagram/tamarbraxton

"Тепер я дивлюся на життя зовсім інакше", - додала 48-річна Брекстон. "У міру того, як моє здоров'я йде на поправку, починається мій душевний шлях... помоліться за мене по-справжньому". "Я навіть не знаю, що зі мною сталося".

Що конкретно трапилося з американською зіркою поки не зрозуміло. Раніше вона вже була у важкому стані, коли перенесла грип. Також вона робила спробу самогубства і зазнала сексуального насильства в юні роки.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Теймар Брекстон Теймар Брекстон - американська співачка, авторка пісень, акторка і танцівниця. Теймар почала свою музичну кар'єру 1989 року ставши, разом зі своїми чотирма старшими сестрами, учасницею музичного R'n'B гурту "The Braxtons", до складу якого вона входить і донині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред