РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

Новий дрон обладнаний камерою та двома LTE-модемами.

https://glavred.net/war/rf-ispolzuet-novyy-dron-s-lte-svyazyu-kakuyu-opasnost-on-neset-10691162.html Посилання скопійоване

Новий російський дрон / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

РФ застосовує новий БпЛА з LTE-зв’язком

Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон

Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї

Країна-агресорка Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування, який активно використовується на різних напрямках фронту. Про це повідомили в ГУР.

"Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ГУР додали, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

"Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar", - розповіли у відомстві.

Крім того, повідомляється, що майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Як виглядає новий російський дрон / фото: скріншот

Використання Росією дронів на фронті

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан говорив, що літня наступальна кампанія Росії наразі прискорилася через переговори між Трампом і Путіним.

За його словами, Путін не шкодує ресурсів. Зокрема, можна бачити велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ.

"На ділянках фронту росіяни не відчувають жодного дефіциту таких апаратів, постійно ними атакують, намагаючись подавити наших операторів дронів і позбавити нас можливості контролювати зону ураження (так звану kill zone)", - наголосив він.

Дронові атаки - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Унаслідок удару РФ по Одеській області спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що удар російських окупантів по Україні у ніч на 18 серпня був абсолютно показовим і цинічним.

Читайте також:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред