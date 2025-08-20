"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

Росія намагається переконати Захід, що їх армія може захопити всю Донецьку область вже цього року.

Коваленко розповів про ситуацію на сході / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Росіяни продовжують тиснути на сході

Щодня втрати ворога вбитими та пораненими становлять 1200 людей

У РФ немає сил, щоб захопити Донецьку область

Російські окупанти продовжують чинити тиск на фронті, особливо на сході України, проте сил для захоплення всієї Донецької області у ворога немає. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що наразі спецслужби РФ активно намагаються поширювати інформацію про те, що армія Путіна може встановити контроль над усією Донеччиною вже цього року. Тези спрямовані на Захід.

Коваленко підкреслив, що подібні заяви не відображають реальну ситуацію на фронті. Лише щоденні втрати ворога вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей.

"Попри велику кількість військ, які залучені на Донеччині, поповнення резервами не компенсовує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах.", - повідомив він.

Коваленко додав, що бої у регіоні залишаються складними, однак ворог не здатний окупувати всю Донецьку область.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України досягли успіхів на кількох напрямках фронту, зумівши просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях.

Аналітики Інституту вивчення війни уточнили, що Збройні сили України просунулися в районі Добропілля, де діє 1-й корпус Національної гвардії.

Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено російський вантажний потяг із паливно-мастильними матеріалами. Унаслідок цього рух поїздів через регіон повністю зупинено, заявив радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

