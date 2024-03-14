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Що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена: експерт назвав ризики

Юлія Закрепа
14 березня 2024, 16:59
Агресія може вихлюпнутися на Казахстан, бо Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.
Що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена: експерт назвав ризики
Кочетков розповів, що станеться із НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels, скріншот: відео

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду розповів, що може бути з НАТО в разі перемоги або Трампа, або Байдена. Експерт також пояснив, чи може означати, що напад Росії на одну з країн НАТО буде більш імовірним у разі перемоги одного з кандидатів.

"Це абсолютно не залежить від того, хто буде наступним президентом США. Росія дуже схожа на велосипед: як велосипед не падає, допоки їде, так і Росія існує, допоки вона займається агресією, бо це дозволяє їй пригасити внутрішні проблеми та протиріччя. Адже в РФ безліч людей, які не задоволені тим, що відбувається в країні - не тільки війною, але й відсутністю будь-якої перспективи, мракобіссям, спрямованим у минуле, зокрема, й підходом, який передбачає, що жінки повинні народжувати дітей і жодних інших функцій не виконувати, тобто фактично росіян повертають у середньовіччя. Протестувати росіяни бояться, хоча похорон Навального продемонстрував, що незадоволених багато", - розповів експерт.

Він наголосив, що Росія буде продовжувати агресію. Агресія може вихлюпнутися на Казахстан, бо Північний Казахстан Росії можна "захищати", його російськомовне населення, як і жителів Донбасу.

"Також Росія може разом із Білоруссю вихлюпнути агресію на країни Балтії задля пробивання коридору до Калінінградської області. Щось обов’язково буде відбуватися, незалежно від того, хто переможе в США. Навіть якщо Путін і Трамп домовляться на певний час, далі щось обов’язково відбудеться, тому що це внутрішня потреба Росії", - додав Кочетков.

Москва загнала свою економіку, систему управління, суспільство в рамки, які передбачають, що вони можуть тільки вбивати, що Росія є "фортецею в оточенні". Тому російська агресія не залежатиме від того, хто буде обраний у Штатах.

Але від того, хто буде обраний у США, буде залежати реакція світу, самих Штатів та Європи на агресію Росії, яка так чи інакше буде продовжуватися.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів та обрання Трампа або Байдена:

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Нагадаємо, що експерт розкрив неочікуваний сценарій виборів у США. Олександр Кочетков повідомив, що на сьогодні Трамп обходить Байдена всього на 5%. Але кампанія не почалася, і ще не використані всі можливості кандидатів.

Кочетков розкрив наслідки поглинання України Росією. Політичний експерт вважає, що Москва вимагатиме участі українців у військових формуваннях Росії, якраз спрямованих проти Європи та розкрив негативний розвиток подій.

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НАТО новини США Дональд Трамп Джо Байден вибори у США
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