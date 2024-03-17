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Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

Юлія Закрепа
17 березня 2024, 12:47оновлено 17 березня, 13:21
Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.
Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ
Українські військові вдарили по Слов'янському НПЗ у Росії / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

В ніч на 17 березня Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронами Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

За словами джерела "Української правди" в СБУ, можна говорити про успішний результат - було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

Співрозмовник зазначив, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

відео дня

"Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод", - йдеться в повідомленні.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари по російських заводах: що відомо

Нагадаємо, що У ніч на неділю, 17 березня, у восьми регіонах країни-агресорки Росії відбулися потужні вибухи. Вночі жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю Росії повідомили про вибухи і пожежу у місті на нафтопереробному заводі.

Дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ. Спалахнула потужна пожежа.

У Росії дрони підірвали три НПЗ. Зазначається, що сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це - майже 10% усієї нафтопереробки РФ. Джерела також підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.

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