Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

20 серпня в Пентагоні відбудеться важлива зустріч, присвячена питанням гарантій безпеки України.

https://glavred.net/war/london-otpravit-svoih-voennyh-v-ukrainu-no-ne-front-smi-uznali-detali-10691225.html Посилання скопійоване

Британія направить військових в Україну, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/osirskiy

Ви дізнаєтеся:

У Пентагоні відбудеться зустріч, на якій обговорять заходи безпеки для України

Радакін підтвердить, що Лондон надасть логістичну та навчальну підтримку

Переговори активізувалися після того, як Трамп підтримав надання гарантій безпеки Україні

Велика Британія готова відправити свої війська для захисту повітряного та морського простору України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Як пише The Guardian, 20 серпня в Пентагоні відбудеться зустріч, під час якої вирішуватимуть питання про те, що 30 різних країн готові зробити для забезпечення безпеки України. Глава британського Генштабу Тоні Радакін братиме участь у заході.

відео дня

"Очікується, що Радакін підтвердить, що Велика Британія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання, але не розмістить їх поблизу Росії. Раніше офіційні особи говорили про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але ця цифра була скорочена через опір деяких європейських країн", - пише видання.

Як розповів один із британських чиновників, у Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки дала поштовх великій активності.

Зустрічі в середу розглядаються в Європі як важливий крок на шляху до укладення мирної угоди між Росією та Україною, яка, за словами британського прем'єра Кіра Стармера, стане можливою тільки в тому випадку, якщо США будуть готові надати гарантії безпеки.

Ще один чиновник сказав, що Радакін повторить обіцянки, дані минулого тижня міністром оборони Джоном Гіллі, який заявив, що Велика Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

"Міністри мали на увазі під цим матеріально-технічну та навчальну підтримку, а не відправлення батальйонів фронтових військ, які можуть виявитися втягнутими в бойові дії", - зазначає видання.

Витрати країн НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

Деякі експерти кажуть, що європейські лідери не вірять, що Путін погодиться навіть на обмежене розгортання військ НАТО в Україні, і що європейські лідери виношують ідею ізолювати російського президента.

Британські офіційні особи наполягають на тому, що це не так, і що Велика Британія та її партнери проводять серйозну підготовку до відправки військ в Україну, якщо це буде необхідно.

"Ви не отримаєте 30 начальників штабів, які приїдуть до Пентагону, якщо вони не ставляться до цього серйозно", - сказав один із них.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, видання Axios з посиланням на два джерела, знайомі з переговорами, повідомляє, що найближчими днями чиновники США, України та кількох європейських держав планують підготувати детальний план гарантій безпеки для України. Імовірно, він включатиме участь американських військово-повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у межах гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними. Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Раніше британський міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але лише після досягнення перемир'я з Росією. За його словами, "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

Міністр оборони Тео Франкен заявив, що Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Експерт назвав справжні гарантії безпеки для України

Політолог Петро Олещук вважає, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів.

"Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

На його думку, в іншому разі Україна ризикує отримати черговий Будапештський меморандум.

"Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути тільки присутність західних військових контингентів на території України. Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим "Мінськом", "Будапештом" чи "Стамбулом", тобто просто тактичною грою Росії", - упевнений політолог.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред