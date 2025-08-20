Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Ви дізнаєтеся:
- Які регіони України накриє похолодання
- Якою буде погода на День Незалежності
У четвер, 21 серпня, Україну накриє холодний атмосферний фронт. Дощі та грози можливі в західній та північній частинах України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, холодний фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади. На півдні у ці дні очікуються дощі, найбільше опадів припаде на Одеську область.
У четвер, температура повітря залишатиметься досить високою. Зокрема, на сході та в центральних областях, вдень очікується +28...+32 градуси.
На півночі протягом дня повітря прогріється до +28 градусів.
На заході через атмосферний фронт очікується більш прохолодна погода — від +20 до +24 °C, на Закарпатті повітря прогріється до +26 °C.
Погода в Києві 21 серпня
У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 градусів.
22 серпня в Києві дощитиме.
23–24 серпня, на День прапора та День Незалежності, очікується переважно сонячна та суха погода, проте температура трохи знизиться.
