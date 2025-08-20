Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на День Незалежності.

Прогноз погоди на 21 серпня / фото: ua.depositphotos.com

Які регіони України накриє похолодання

Якою буде погода на День Незалежності

У четвер, 21 серпня, Україну накриє холодний атмосферний фронт. Дощі та грози можливі в західній та північній частинах України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, холодний фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади. На півдні у ці дні очікуються дощі, найбільше опадів припаде на Одеську область.

У четвер, температура повітря залишатиметься досить високою. Зокрема, на сході та в центральних областях, вдень очікується +28...+32 градуси.

На півночі протягом дня повітря прогріється до +28 градусів.

На заході через атмосферний фронт очікується більш прохолодна погода — від +20 до +24 °C, на Закарпатті повітря прогріється до +26 °C.

Прогноз погоди на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві 21 серпня

У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 градусів.

22 серпня в Києві дощитиме.

23–24 серпня, на День прапора та День Незалежності, очікується переважно сонячна та суха погода, проте температура трохи знизиться.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, погода в Україні найближчими днями буде теплою та сонячною. До кінця тижня ситуація зміниться - у країну прийдуть дощі.

Нещодавно синоптик Іван Семилі розповів, що погода в Україні до кінця поточного тижня відзначиться прохолоднішою температурою повітря – у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть вночі +8…+13 градусів, вдень – комфортні +20…+25 градусів. Тепліше буде лише в південній частині – до +29 градусів.

Крім того, українцям радять не поспішати прощатися з літом - початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

