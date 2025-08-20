Рус
США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

Анна Ярославська
20 серпня 2025, 10:13
Повітряна підтримка США є "варіантом та можливістю", заявили в Білому домі.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Дональд Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • США можуть надати авіапідтримку в рамках потенційної мирної угоди
  • Штати не відправлять в Україну війська

Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Коли йдеться про безпеку, [європейці] готові розмістити людей на землі. Ми готові допомогти їм у деяких питаннях, особливо, ймовірно, у повітрі", - цитує Трампа Sky News.

відео дня

Трамп не став давати докладних коментарів, але прессекретар Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", - сказала Левітт.

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, видання Axios з посиланням на два джерела, знайомі з переговорами, повідомляє, що найближчими днями чиновники США, України та кількох європейських держав планують підготувати детальний план гарантій безпеки для України. Ймовірно, він включатиме участь американських військово-повітряних сил.

За даними CNN, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його команда беруть участь у опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України. За його словами, аналогічні обговорення проходять і в європейських урядах. Конкретні деталі можливої участі США в документі поки що не розкриваються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у межах гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними. Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі.

Експерт назвав справжні гарантії безпеки для України

Політолог Петро Олещук вважає, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів.

"Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

На його думку, в іншому разі Україна ризикує отримати черговий Будапештський меморандум.

"Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути тільки присутність західних військових контингентів на території України. Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим "Мінськом", "Будапештом" чи "Стамбулом", тобто просто тактичною грою Росії", - упевнений політолог.

Інші новини:

Дональд Трамп новини України війна Росії та України мирні переговори гарантії безпеки
