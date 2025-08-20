Рус
Не лише захоплення територій: ISW розкрили справжню ціль Кремля в Україні

Маріна Фурман
20 серпня 2025, 09:55
Аналітики проаналізували останні заяви Сергія Лаврова.
Зеленский, Путин
Аналітики назвали справжню мету Кремля в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Основне:

  • Головною метою Росії є політичний контроль над усією Україною
  • Кремль не готовий йти на компроміси щодо завершення війни

Країна-агресор Росія хоче встановити політичний контроль над усією Україною, а не лише захопити окремі області, наприклад Донеччину. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву Сергія Лаврова від 19 серпня, у якій він запевняв, що Росія "ніколи не ставила за мету захоплення будь-яких територій" України, зокрема Криму чи Донбасу.

Лавров також повторив брехню про "захист" українців від української влади, яку у Москві називають "нелегітимною", та "права російськомовних".

Аналізуючи заяви російського МЗС, у ISW дійшли висновку, що Кремль прагне усунути демократично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її.

"Розглядаючи територіальні вимоги Росії окремо від вимог, прихованих за її посиланнями на „корінні причини", ми не бачимо, що Кремль вважає свої військові вимоги неподільними — Кремль прагне досягти всіх цих цілей і не виявляє жодної готовності йти на компроміси або жертвувати одними з них заради інших, щоб завершити мирний процес", — йдеться у повідомлені.

Аналітики нагадали основні військові цілі РФ в Україні, серед яких:

  • демілітаризація;
  • зміна уряду на користь проросійського маріонеткового;
  • зобов’язання України не вступати до НАТО та інших міжнародних альянсів.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Внаслідок ворожих удрів постраждали люди.

Увечері 19 серпня Росія завдала удару балістикою по Одесі, здійснивши пуски ракет "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Нещодавно Дональд Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні. Американський лідер зазначив, що після тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним можна буде довести справу до завершення, якщо все складеться вдало.

Водночас Трамп підкреслив, що для результату необхідна взаємність — обидві сторони мають бути готовими до взаємодії, інакше це буде лише марною тратою часу.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

