Сюжет для блокбастера: у Дубаї зірвали крадіжку рідкісного рожевого діаманта

Злодії прикидалися посередниками покупця та навіть найняли експерта, щоб переконати ювеліра в серйозності угоди.

У Дубаї банда вкрала рожевий діамант за $25 млн / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Банда розробляла операцію понад рік

Злодії вдавали із себе заможних дилерів

Поліція спіймала бандитів майже одразу після крадіжки

У Дубаї банда понад рік готувалася до викрадення унікального рожевого діаманта. Але хитра крадіжка закінчилася провалом - поліція схопила злодіїв через кілька годин після злочину.

Як пише CNN, злочинна банда готувалася до пограбування понад рік. Злодії відстежили прибуття діаманта в Дубай з Європи та розробили зухвалий і складний план.

Щоб здійснити задумане, злодії вдавали із себе заможних дилерів: орендували розкішні автомобілі та проводили зустрічі в елітних готелях. Для перевірки автентичності дорогоцінного каменю вони найняли експерта з діамантів.

Продавця заманили у віллу під приводом знайомства з "покупцем", але щойно ювелір виніс діамант - злодії схопили камінь і зникли.

Поліція затримала трьох підозрюваних. Діамант повернувся до торговця раніше, ніж його вдалося вивезти з ОАЕ контрабандою.

Рожевий діамант - у чому його винятковість

Як розповіли в поліції, діамант має вагу в 21,25 карата й унікальний рівень чистоти та "може похвалитися винятковою чіткістю, симетрією і поліруванням".

Розкішний камінь оцінили в 25 мільйонів доларів.

У чому унікальність рожевого діаманта / edition.cnn.com

Варто зазначити, що останніми роками Дубай став світовим центром торгівлі діамантами. Цьому сприяють низькі податкові вимоги та зручне розташування Об'єднаних Арабських Еміратів між африканськими країнами-виробниками та основними ринками збуту дорогоцінних каменів, такими як Індія.

