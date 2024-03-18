Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити 'санітарну зону' в Україні

Путін заявив, якщо напади продовжаться, Росія створить "санітарну зону" з більшої частини української території для "захисту" російської території.

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Путін хоче створити "санітарну зону" в Україні / колаж: Главред, скріншот: відео, deepstatemap

Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України, зміцнюватиме армію. Крім того, він заявив про плани створити "санітарну зону" в Україні.

Путін заявив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність та збройні сили", передає Reuters.

"Ми змушені у прямому розумінні слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав він.

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На запитання, чи вважає він за необхідне захопити Харківську область України, Путін відповів, що якщо напади продовжаться, Росія створить буферну зону з більшої частини української території для захисту російської території.

"Я не виключаю, що, враховуючи трагічні події, що відбуваються сьогодні, ми будемо змушені в якийсь момент, коли визнаємо це доцільним, створити якусь "санітарну зону" на територіях, що знаходяться сьогодні під київським режимом", - сказав Путін.

Він відмовився повідомити будь-які подробиці, але сказав, що така зона, можливо, має бути досить великою, щоб запобігти попаданню озброєнь іноземного виробництва на російську територію.

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії, маючи на увазі представників Російського добровольчого корпусу.

Путін розповів передвиборчі плани / скріншот: t.me/glavredinfo

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну. Глава Кремля Володимир Путін, намагаючись виправдати захід до Росії ополченців РДК і ЛСР, звинуватив у всьому Україну, але жодних доказів не надав.

Після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. Вони переконані, що Росії необхідні негайні й докорінні зміни і назріла "необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом.

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