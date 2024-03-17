У зовнішньодипломатичному відомстві Росії традиційно маніпулюють заявами.

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Макрон вимагатиме припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: Lrt.lt, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на ідею французького президента Еммануель Макрона про припинення вогню в Україні на час Олімпіади в Парижі.

У зовнішньодипломатичному відомстві традиційно маніпулюють заявами. Французький президент не говорив про "перемир'я" між Україною та Росією.

"Макрону варто було б висунути пропозицію щодо припинення вогню на час Олімпіади сторонам близькосхідного конфлікту. Він сам собі суперечить щодо українського конфлікту, говорячи про відправку військ та одночасно про "перемир'я", - заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, передають російські пропагандистські ЗМІ. відео дня

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Нагадаємо, що Макрон вимагає від Шольца більш рішучої позиції щодо України. Раніше Макрон попередив про екзистенціальну загрозу, яку Росія становить для Європейського союзу. ЗСУ не вистачає боєприпасів для стримування наступу Росії.

Макрон відповів на погрози Путіна про ядерний удар. Макрон відповів на ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли у них також є запаси ядерної зброї.

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