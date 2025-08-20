Згадували б 20 років: Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму

Американський штат Техас майже в 26 разів більший за український півострів.

https://glavred.net/politics/vspominali-by-20-let-tramp-sdelal-interesnoe-zayavlenie-ob-otkaze-ot-kryma-10691147.html Посилання скопійоване

Трамп зробив заяву про Крим / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Ключові тези:

Якби Трамп відмовся від Криму, то це ЗМІ згадували б ще 20 років

Президент США прирівняв Крим до Техасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби анексія Криму відбулася під час його каденції, то це б потрапляло на перші шпальти ЗМІ протягом 20 років. Про це пише Clash Report.

"Якби я відмовився від цієї території, я б потрапив на перші шпальти всіх газет на наступні 20 років", - наголосив він. відео дня

За його словами, ЗМІ навіть не згадують про те, що Крим було окуповано за часів президентства у США Барака Обами.

Що цікаво, Трамп також заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

"Він чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний", - зауважив президент США.

Однак варто зауважити, що Крим має площу приблизно 27 000 км квадратних, а Техас - понад 695 000 км квадратних. Таким чином американський штат майже в 26 разів більший за український півострів і за загальною площею більший за всю Україну.

Чи можливе військове звільнення Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вже говорив, що у країни-агресора Росії є ахіллесові п'яти, і одна із них – Крим.

За його словами, з військової точки зору, Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію. Саме через це Росія й утримує сухопутний коридор.

"Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою для нас", - наголосив він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив готовність до обговорення територіальних питань, однак підкреслив, що робити це потрібно безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський також говорив, що під час переговорів у Вашингтоні сторони детально обговорювали карту з відображенням контролю над українськими територіями.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що із Зеленським і Європою потрібно обговорити можливий обмін територіями з урахуванням лінії бойового зіткнення.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред