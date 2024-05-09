СБУ вдарило по військовому аеродрому і по двох НПЗ на Кубані - ЗМІ

СБУ своїми дронами в ніч з 26 на 27 квітня атакували військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї країни-агресора Росії. Про це пише портал РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.
Як зазначили джерела, ударів було завдано по військовому аеродрому "Кущевськ" та Ільський і Слов'янський нафтопереробні заводи.
Як кажуть у СБУ, атака була організована спільно з Силами оборони. На "Кущівську" розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем і засобів радіоелектронної боротьби країни-агресора РФ.
Крім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційних і атмосферних колонах (ключових технологічних об'єктах) Ільського і Слов'янського НПЗ на Кубані. За даними джерел журналістів, після влучень на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.
"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах у тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. У країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", - зазначили вони.
Удари по НПЗ у Росії
Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.
До того українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.
Видання Bloomberg писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.
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