Дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ: спалахнула потужна пожежа

Минулої ночі в російському Бєлгороді також прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

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У Юрівці та Біогороді вночі спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/astrapress

Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

Вибухи на нафтобазі "Темп" на околиці Юрівки було чути близько 2 години ночі, пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

На одному з відео видно, як на місці "прильоту" почалася велика пожежа.

відео дня

Жителі Юрівки розповіли, що почули "гул мотора в небі", потім вибух і яскравий спалах.

Юрівка розташована недалеко від Кримського мосту / google.com/maps

Дивіться відео - У селі Юрівка під Анапою горить нафтобаза:

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє, що БПЛА атакували нафтобазу в селі Юрівка, передає Російська служба ВВС.

"Близько шести БПЛА були придушені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа - пошкоджено кілька резервуарів", - ідеться в повідомленні.

До ліквідації вогню було залучено 62 людини і 20 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії 25 осіб і 7 одиниць техніки.

Пожежа на НПЗ у Юрівці / Фото: t.me/astrapress

"На місці перебуває мер Анапи Василь Швець, який особисто курирує ліквідацію НС. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомляє штаб.

Російські телеграм-канали пишуть, що в російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

Телеграм-канал Go31/Новости передав, що горять кілька машин. Крім того, загорівся гаражний кооператив, пише "База". У кількох будинках вибиті вікна.

У Мережі публікують фото і відео.

Пожежа в Бєлгороді 9 травня / Фото: t.me/astrapress

У Бєлгороді горять машини / Фото: t.me/astrapress

Дивіться відео - Вибухи та пожежі в Бєлгороді вночі 9 травня:

Атаки на російські НПЗ

США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії ще в лютому 2024 року. The Washington Post, посилаючись на джерела, пише, як віцепрезидентка Камала Гарріс зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже розлютило українського президента.

У квітні 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитися на тактичних і оперативних цілях, які можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою". На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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